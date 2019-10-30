Вандалы украли одежду у малышей-основателей Киева – фото

Со скульптур неизвестные сняли одежки, в которые малышей нарядили на Покрову

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Неизвестные обокрали памятник малышей-основателей Киева на Почтовой площади. Со скульптур маленьких князей кто-то утащил две шапки, кольчугу и плащ, а с княжны Лыбеди пропала накидка, сделанная в тон национального флага и символизирующая святую Покрову.

Напомним, 14 октября памятник украсили новыми костюмами. Так малыши выглядели в день праздника:

Традицию украшать памятник начали журналисты "Сегодня", вместе с автором скульптуры Владимиром Журавлем и компанией "Текстиль-Контакт". Мы уже несколько раз украшали памятник разными нарядами и практически всегда они оставались на малышах из бронзы. Подобное произошло в первый раз. Видимо шапки, кольчуга и накидка настолько были хорошо пошиты, что понравились ворам, решившим их присвоить. Вот так малыши выглядят сегодня, 30 октября:

Кстати, ранее памятник страдал от вандалов, которые украли часть бронзовой карты Киева, на которой стоят малыши. Тогда полиции удалось задержать воров и копы обещали зорко следить за памятником на Почтовой площади. По словам автора скульптуры Владимира Журавля, костюмы оставались на месте с 14 октября и он не планировал их снимать.

"Жаль, что такие случаи происходят в нашем городе ... Но мы все равно будем продолжать делать красоту для Киева, и радовать киевлян и гостей нашего замечательного города", – рассказал сайту "Сегодня" скульптор Владимир Журавель.

Напомним, в декабре 2018 года маленькие основатели Киева получили теплые шапки и кожушки. После этого мы нарядили маленьких князей и княжну в яркие вышиванки:

В сентябре этого года мы одели скульптуры в форму моряков по случаю освобождения украинских героев-моряков из российского плена. В этих костюмчиках они простояли полтора месяца.

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