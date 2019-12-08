Вече на Майдане: люди назвали свои "красные линии" перед "нормандской встречей" (фото)

Сегодня в Киеве проходит вече под лозунгом "Красные линии" накануне важных переговоров в Париже "Нормандской четверки". На Майдане незалежности собрались тысячи людей. Они рас сказали, чего ожидают от переговоров "Нормандской четверки". Сайт "Сегодня" ведет онлайн-трансляцию вече на Майдане.

Люди рассказали, почему они пришли на Майдан:

"Отстаивать интересы нашого государства. Не дать возможности предать их (нацинтересы), потому что наши парни как воювали, так и воюют за нашу независимость. Самое главное, чтобы мы остались унитарным государством".

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"Чтобы Зеленский не расслаблялся на переговорах с Россией, чтобы в тоннусе его держать. Он должен все сделать согласно Конституции Украины – сберечь Украину".

На вопрос о том, какие "красне линии" должны бать на переговорах в Париже у Зеленского, киевляне ответили: "Границы Украины, суверенитет, безопасность. Никакого врага не должно біть на нашей территории".

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"Мы тут сегодня потому, что хотим, чтобы Украина была европейским независимым государством. "Красные линии" для нас – это сдача Украины как государства, государственных интересов. Конечно, "красная линия" это то, что мы называем войной, а кто-то (Россия – ред..) не хочет признавать ее войной".

Как сообщали новости "Сегодня", на днях оппозиция в Раде очертила "красные линии" переговоров с Путиным. "Батькивщина", "Голос" и "Европейская солидарность" выступили с совместным заявленим.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что на "нормандской встрече", в частности и с Путиным, хочет увидеть понимание и ощущение, что действительно все хотят постепенно закончить эту войну. Также президент рассказал, как видит общение с мировыми лидерами в "нормандском формате".

Смотрите полное выступление Зеленского на "Свободе слова Савика Шустера":

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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