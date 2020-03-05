Вечные тюльпаны: мастерица продает возле метро в Киеве необычные цветы (фото и видео)

В подземном переходе, возле станции метро "Льва Толстого", женщина дарит киевлянам и гостям столицы позитив. Она продает тюльпаны и розы, которые сделаны из ткани. Цветы жительница Киева делает сама. Мастерицу зовут Людмила Викторовна. Она переселенка из Луганска.

"Живые цветы – очень люблю, но они простоят 3-4 дня и погибают. Мои тюльпаны намного долговечнее, поскольку сделаны из ткани и с любовью", – рассказывает сайту "Сегодня" мастерица.

Делать цветы и продавать их в подземном переходе мастерица начала четыре года назад.

"Все началось с того, что похожие цветы моей дочери подарил парень на 8-е марта, как оригинальный подарок. Я внимательно рассмотрела подарок и подумала: "Неужели я сама не смогу такое сделать?". Попробовала – получилось. Начала делать цветы из ткани и уже четыре года продаю их в переходе возле метро "Льва Толстого". Мастерить их начинаю еще в октябре, а продаю исключительно только на День всех влюбленных и к восьмому марта. Тюльпаны по 30 гривен, а розочки по 40 гривен", – рассказывает Людмила Викторовна.

Женщина говорит, что у нее нет торговой жилки, поэтому свою работу расценивает как хобби.

"Много времени занимает поиск ткани, нужно выбрать красивую, чтобы был выбор и нравилось людям. Вот сегодня продала немного цветов, но еще одна корзинка осталась Люди проходят мимо, вижу, что многим нравится. Говорят, что мои тюльпаны, как улыбка весны. А для меня это главное – дарить людям радость и позитив", – говорит мастерица.

Продавать свои необычные цветы Людмила Викторовна будет до 8 марта, поэтому все, кто хочет сохранить природу могут на них посмотреть и, при желании, приобрести.

Ранее мы писали о том, что на Майдане Незалежности в Киеве появились гигантские подснежники. Их можно увидеть на клумбе, где ранее находилась фотозона "I love Kyiv". Посредине установлен самый большой цветок, а вокруг него – еще семь поменьше.

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