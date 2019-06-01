Велодень в Киеве: опубликованы яркие фото праздника

Колонна велосипедистов стартовала с Софийской площади и по центральным улицам столицы проследовала на Труханов остров









































Сегодня в Киеве проходит Велодень – ежегодное мероприятие, которое призвано привлечь внимание к велосипеду как к полноценному виду транспорта и участнику дорожного движения.

С каждым годом он собирает все больше велосипедистов в столице. В этом году на стартовую точку на Софийской площади приехали более двух тысяч любителей передвижения на двухколесниках. И не только они: в колонне были замечены участники на самокатах и моноколесах.

Многие участники акции приехали с детьми: самые маленькие катались с родителями в специальных креслах, а малыши постарше ехали в колонне на детских байках наравне со взрослыми велосипедистами.

Велоколонна проехала по нескольким улицам в центре и финишировала в парке Муромец на Трухановом острове. Там участников яркого праздника ждет насыщенная развлекательная программа и концерт группы The Вйо.















Ранее сообщалось, что ради проведения Велодня в центре Киева было запрещено движение автомобилей .

Напомним, что 19 мая прошел Велодень в Харькове: участие в велопараде приняли 12 000 человек . Колонна преодолела путь в 7,5 км от памятника казаку Харько до пл. Свободы.

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