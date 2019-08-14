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Верховный Суд признал незаконной передачу застройщику участка в Голосеевском парке

Сегодня, 14:54

Ранее недействительность договора аренды установил суд апелляционной инстанции

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Верховный Суд Украины в среду, 14 августа, подтвердил недействительность договора аренды земельного участка площадью 2,7 га, по которому на землях национального природного парка "Голосеевский" коммерческой структуре было разрешено строительство офисных комплексов с гостиницами, заведениями общественного питания, помещениями торгово-развлекательного назначения и паркингами. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

"В суде прокурором доказано, что оспариваемый договор заключен Киевским городским советом с нарушением норм земельного и природоохранного законодательства, а застройка земельного участка негативно повлияет на состояние природоохранных комплексов и сделает невозможным их использование по целевому назначению", – говорится в сообщении.

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Верховный Суд согласился с доводами прокуратуры и подтвердил недействительность договора аренды, которая была установлена ​​судом апелляционной инстанции.

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Напомним, что киевляне, которые живут в окрестностях Протасова Яра, уже несколько месяцев борются с частным застройщиком, который намерен возвести элитный жилой комплекс из трех 40-этажных (!) зданий на улице Амосова, 6, в Соломенском районе и срубить старые деревья на склонах.

Также новости "Сегодня" сообщали, что на озере Лебединое возле метро "Харьковская" застройщик загородил забором проход к набережной, нарушив Водный кодекс Украины.

Кроме того, мы писали, что во Львове снесли незаконную многоэтажку.

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застройка Голосеевский парк Верховный Суд Украины

Источник: Сегодня

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