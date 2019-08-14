Верховный Суд признал незаконной передачу застройщику участка в Голосеевском парке

Верховный Суд Украины в среду, 14 августа, подтвердил недействительность договора аренды земельного участка площадью 2,7 га, по которому на землях национального природного парка "Голосеевский" коммерческой структуре было разрешено строительство офисных комплексов с гостиницами, заведениями общественного питания, помещениями торгово-развлекательного назначения и паркингами. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
"В суде прокурором доказано, что оспариваемый договор заключен Киевским городским советом с нарушением норм земельного и природоохранного законодательства, а застройка земельного участка негативно повлияет на состояние природоохранных комплексов и сделает невозможным их использование по целевому назначению", – говорится в сообщении.
Верховный Суд согласился с доводами прокуратуры и подтвердил недействительность договора аренды, которая была установлена судом апелляционной инстанции.
Напомним, что киевляне, которые живут в окрестностях Протасова Яра, уже несколько месяцев борются с частным застройщиком, который намерен возвести элитный жилой комплекс из трех 40-этажных (!) зданий на улице Амосова, 6, в Соломенском районе и срубить старые деревья на склонах.
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