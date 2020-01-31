Весенняя зима: в Киеве массово распускаются цветы (фото и видео)

Горожане публикуют фотографии подснежников и примул, но есть и неожиданные цветы

/ Фото: Pixabay

В Киеве и его окрестностях, благодаря аномально теплой зиме, уже массово распускаются подснежники. Первым вестникам весны не страшны мокрые снегопады, которые периодически "накрывают" столицу, и сейчас их можно встретить на многих городских клумбах, а фотографии первоцветов то и дело появляются в Facebook еще с начала января.

Встретить первых вестников весны можно даже в центре города!

В спальных районах нежные белые цветы – тоже уже не редкость.

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Пригороды столицы – тоже уже с цветами.

При этом, подснежники – далеко не единственные обитатели январских клумб. В некоторых дворах можно встретить примулу.

А в лесах и парках уже появились первые весенние грибы.

Цветами на клумбах зимой хвастаются даже политики. Народный депутат Ирина Геращенко показала нежные желтые цветы, которые распускаются на ее клумбе.

"Выходит, вредная принцесса, которая требовала подснежников в новогоднюю ночь, что-то знала? Январские цветы возле дома. Аномальная зима", – пишет политик.

Напомним, в этом сезоне украинцы переживают аномально теплую зиму. В январе, когда традиционно на всей территории страны отмечаются морозы и снегопады, жители регионов то и дело публикуют фото распустившихся из-за аномального тепла растений. Так, в Никополе, явно перепутав зиму с летом, вовсю цветут… одуванчики. В свою очередь на деревьях набухли почки и распускаются листья. В Бердянске в конце декабря – зацвела вишня. Дерево покрылось цветами, как обычно это происходит в апреле-мае.

Кроме того, в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений.

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