Весна наступает – в Украине до +15: синоптики уточнили прогноз погоды
Несмотря на теплую погоду, будет мокро – половину территории страны накроют дожди
В Украину пришло тепло и сегодня почти по всей территории страны будет в среднем 10 градусов тепла, а на юге до +15. В то же время во многих областях ожидается дождь. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, на западе страны ожидается 8-11 градусов тепла и везде дожди.
В центре страны дожди пройдут в Житомирской, Винницкой, Киевской и Черкасской областях. Температура 8-10 градусов выше нуля, в Кировоградской области до +12.
На севере и востоке 7-9 тепла и везде дождь, кроме Днепропетровской области.
Теплее всего сегодня будет на юге. Синоптики обещают в Запорожской области 9-11 градусов, в Херсонской 10-12, в Николаевской области и в Крыму – 12-14, а в Одесской области до +15. без осадков.
Также по всей территории страны ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25 м/с (1 уровень опасности, желтый).
А в связи с потеплением ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень) на высокогорье Закарпатской области.
Как мы сообщали, в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского подвели итоги аномально теплой зимы. Ученые также рассказали, когда было холоднее всего зимой, а какой день стал самым теплым.
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