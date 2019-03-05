Весна наступает – в Украине до +15: синоптики уточнили прогноз погоды

Несмотря на теплую погоду, будет мокро – половину территории страны накроют дожди

Фото: Сегодня

Весна наступает – в Украине до +15: синоптики уточнили прогноз погоды //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e24/dd9/5c7e24dd9a9e2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e24/dd9/5c7e24dd9a9e2.jpg 2019-03-05T09:28:00+02:00 Другие новости Несмотря на теплую погоду, будет мокро – половину территории страны накроют дожди

В Украину пришло тепло и сегодня почти по всей территории страны будет в среднем 10 градусов тепла, а на юге до +15. В то же время во многих областях ожидается дождь. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, на западе страны ожидается 8-11 градусов тепла и везде дожди.

В центре страны дожди пройдут в Житомирской, Винницкой, Киевской и Черкасской областях. Температура 8-10 градусов выше нуля, в Кировоградской области до +12.

На севере и востоке 7-9 тепла и везде дождь, кроме Днепропетровской области.

Теплее всего сегодня будет на юге. Синоптики обещают в Запорожской области 9-11 градусов, в Херсонской 10-12, в Николаевской области и в Крыму – 12-14, а в Одесской области до +15. без осадков.

Также по всей территории страны ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25 м/с (1 уровень опасности, желтый).

А в связи с потеплением ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень) на высокогорье Закарпатской области.

Как мы сообщали, в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского подвели итоги аномально теплой зимы. Ученые также рассказали, когда было холоднее всего зимой, а какой день стал самым теплым.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Весна наступает – в Украине до +15: синоптики уточнили прогноз погоды". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.