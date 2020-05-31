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Весна попрощается с Киевом грозовым дождем: синоптики уточнили прогноз

31 мая, 08:13

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Киевлянам сегодня лучше брать с собой зонты при выходе на прогулку

В последний день весны погода в столице даже не собирается налаживаться – снова киевлян и жителей области ждут дожди и, возможно, затопленные улицы. Синоптики отмечают, что может быть и гроза. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Согласно прогнозу, дождь с грозой ожидается по всей Киевской области и в самой столице. При этом температура воздуха будет колебаться от 15 до 19 градусов. В Киеве будет не холодно и не жарко – 16-18 градусов.

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Отметим, в последние дни мая по Украине разгулялись циклоны, которые принесли к нам сильные ливни и штормовые ветра. Улицы городов превращались в реки, некоторые населенные пункты оставались без света. Смотрите фото и видео, как Киев затопило из-за сильного дождя.

Напомним, что начало заливать столицу дождями еще в начале месяца, когда за три дня в городе выпала месячная норма осадков и многие улицы традиционно превратились в реки. Как говорил мэр Виталий Кличко, "после очень засушливых двух месяцев весны начало мая выдалось богатым на ливни".

Бушевала непогода и по всей стране. Подробней в сюжете:

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Киев погода дождь синоптики прогноз погоды погода в Киеве

Источник: Сегодня

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