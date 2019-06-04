Весна в Киеве стала одной из самых теплых за 138 лет

Метеорологи назвали самые теплых и самые холодные дни весны

Фото: ERGEI SUPINSKY. Фото: AFP

Нынешняя весна заняла четвертую позицию среди самых теплых в Киеве с 1881 года. Об этом сообщается на сайте метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Средняя весенняя температура воздуха весной составляла +10,9ºС, что на 2,7ºС выше климатической нормы.

"Все месяцы были теплее климатической нормы, а особенно март, который имел наибольшее отклонение от нормы – аж 4,4°С, что позволило ему войти в десятку самых теплых за 139 лет наблюдений. В марте было установлено четыре температурных рекорда", - говорится в сообщении.

Холоднее всего было 3 марта, когда температура под утро опустилась до 6,3 градуса мороза, а теплее всего – 16 мая, когда температура после полудня поднялась до +27,7°С. Напомним, что метеорологическое лето в Киеве началось 13 мая.

Количество осадков в столице за весну составило 161 мм, что соответствует 114% климатической нормы, благодаря влажному маю.

Ранее мы сообщали, что в конце мая в столице из-за ливня затопило дорогу возле станции метро "Святошин". Также на Позняках после дождя затопило переход к метро.

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