Весна в ноябре: в Киеве продают вербовые "котики"

Недавно еще был мороз, а сейчас – уже весенние цветы

В столице на цветочной раскладке возле метро заметили веточки с "котиками" – букеты из цветущей вербы. Продавец необычных для позднего ноября цветов говорит, что собирала их на границе Киевской и Житомирской области.

"Зима же на дворе, снег идёт, вчера мороз был такой, что без рукавиц не выйдешь, а сегодня уже "котики". Крайне необычный новогодний подарок от природы", – рассказала нам киевлянка Алина, заметившая бабушку с цветами.

Небольшой, но симпатичный букет обойдётся в 40 гривен.

Напомним, участники 22-й Украинской антарктической экспедиции после возвращения с материка рассказали о том, что за последние 65 лет средняя температура воздуха в Антарктиде увеличилась на 3 градуса, что повлияло на климат на всей планете. Ученые говорят, что на планете увеличилось количество и интенсивность гроз. Это повлияло на растительный и животный миры в Антарктиде, привело к таянию ледников.

Кроме того, есть риск, что к середине этого столетия мир заполнят климатические беженцы. Американские торнадо, европейские наводнения и засухи, украинские мощные бури, затопления и смерчи – тревожные признаки того, что климат в мире неотвратимо меняется.