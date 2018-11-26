Весна в ноябре: в Киеве продают вербовые "котики"

Сегодня, 12:54

Недавно еще был мороз, а сейчас – уже весенние цветы


Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

В столице на цветочной раскладке возле метро заметили веточки с "котиками" – букеты из цветущей вербы. Продавец необычных для позднего ноября цветов говорит, что собирала их на границе Киевской и Житомирской области.

"Зима же на дворе, снег идёт, вчера мороз был такой, что без рукавиц не выйдешь, а сегодня уже "котики". Крайне необычный новогодний подарок от природы", – рассказала нам киевлянка Алина, заметившая бабушку с цветами.

Небольшой, но симпатичный букет обойдётся в 40 гривен.

Напомним, участники 22-й Украинской антарктической экспедиции после возвращения с материка рассказали о том, что за последние 65 лет средняя температура воздуха в Антарктиде увеличилась на 3 градуса, что повлияло на климат на всей планете. Ученые говорят, что на планете увеличилось количество и интенсивность гроз. Это повлияло на растительный и животный миры в Антарктиде, привело к таянию ледников.

Кроме того, есть риск, что к середине этого столетия мир заполнят климатические беженцы. Американские торнадо, европейские наводнения и засухи, украинские мощные бури, затопления и смерчи – тревожные признаки того, что климат в мире неотвратимо меняется.
Киев, зима, снег, климат, бури, весна, киевская область, погода в Киеве, котики
Автор:

Людмила Князьская-Ханова

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крым

Фото: соцсети

В Крым пришла зима: появились фото заснеженных улиц

13 Ноября, 12:22

Пользователи сети показали, как сейчас выглядят улицы в некоторых районах полуострова

Запад

Зима на Буковине: закрытые трассы и многочисленные ДТП

19 Ноября, 17:34

На основных трассах Черновицкой области работает спецтехника
Загрузка...

Запад

Зимний сезон открыт: Карпаты засыпает снегом

15 Ноября, 15:25

В горах, по прогнозам синоптиков, в ближайшее время ожидается много снега и мороз

Запад

На Западе Украины дороги покрыты ледяной коркой

Сегодня, 11:38

Такая ситуация возникла из-за дождя, моросившего при минусовой температуре
Загрузка...