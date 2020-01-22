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Ветер и мокрый снег: Киев накроет непогода

22 января, 08:22

Погода испортится по всей области

Фото: flickr.com/spoilt.exile

Фото: flickr.com/spoilt.exile

В Киеве в среду, 22 января, ухудшатся погодные условия. Как сообщает Укргидрометцентр, днем в столице ожидается снегопад, может идти мокрый снег, также будут сильные порывы ветра.

Днем температура воздуха поднимется до +1...+3 градусов, ночью будет тоже +1...+3 градуса.

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Осадки сегодня будут по всей области.

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Отметим, что в Вышгороде Киевской области посреди зимы вовсю цветут сакуры и подснежники.

Напомним, в этом сезоне украинцы переживают аномально теплую зиму. В январе, когда традиционно на всей территории страны отмечаются морозы и снегопады, жители регионов то и дело публикуют фото распустившихся из-за аномального тепла растений. Так, в Никополе, явно перепутав зиму с летом, вовсю цветут… одуванчики. В свою очередь на деревьях набухли почки и распускаются листья. В Бердянске в конце декабря – зацвела вишня. Дерево покрылось цветами, как обычно это происходит в апреле-мае.

Ранее сообщалось, что в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. В Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского отмечают, что был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

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Киев снег прогноз погоды мокрый снег погода в Киеве

Источник: Сегодня

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