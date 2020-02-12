Ветер, мокрый снег и дождь: какая погода ждет киевлян (карта)

Днем будет до +3...+5 градусов

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В Киеве в среду, 12 февраля, синоптики обещают ветреную погоду, с мокрым снегом и дождем.

Как сообщает Укргидрометцентр, днем будет до +3...+5 градусов, ночью ожидается 0...+2 градуса. Кроме того, также прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности желтый).

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Управление по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации призывает жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Управление по вопросам гражданской защиты рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Напомним, в этом сезоне украинцы переживают аномально теплую зиму. В январе, когда традиционно на всей территории страны отмечаются морозы и снегопады, жители регионов то и дело публиковали фото распустившихся из-за аномального тепла растений.

Кроме того, в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений.

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