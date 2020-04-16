Ветер раздул новый пожар в Чернобыльской зоне: фото и видео

Из-за пыльной бури, которая сегодня накрыла Киев, в Чернобыльской зоне отчуждения снова возобновилось горение травы и сухостоя, с которым пожарные боролись около двух недель.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook директор Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров, член общественного совета в Госагентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.

В киевском областном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям сайту "Сегодня" прокомментировали эту информацию.

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"Мы как раз находимся на территории Чернобыльской зоны, в районе Старых Соколов. В этом месте огня на открытой территории нет, и дыма тоже нет. Но мы видим задымление на другой территории зоны отчуждения. Есть ли там новые очаги возгорания – выясняет разведка, которая сейчас там проводится. Есть ли новые очаги возгорания, можно будет сказать по результатам проведенной разведки", – рассказала глава пресс-службы ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.

Фото: facebook.com/yaroslav.chernobyltour В тренде В Киеве водитель Range Rover устроил стрельбу на дороге: подробности и фото

Напомним, что пожары в Зоне отчуждения вспыхнули 4 апреля и быстро распространились на большие участки. Ситуацию усугубляли ветер и сухая погода. За несколько дней огонь вплотную подошел к Припяти и ЧАЭС, а также к могильнику радиоактивных отходов. 14 апреля пошли дожди, и открытый огонь удалось потушить.

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Ранее Ярослав Емельяненко сообщил о том, что огонь полностью уничтожил 30% туристических локаций в Чернобыльской зоне.

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