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Владельцы ТРЦ хотят начать работу без открытия метро

20 мая, 16:20

Более половины киевских ТЦ не имеют метро в пешеходной доступности, их работа не зависит от метрополитена

В Украине грядет очередное ослабление карантина, но Киевская городская администрация хочет оставить торговые центры закрытыми. Главный аргумент — торговые центры вряд ли смогут заработать без метро. Однако Украинский Совет Торговых Центров (УСТЦ) категорически не согласен с таким решением, сообщает thepage.ua.

"Метро в Киеве является важным элементом инфраструктуры, однако торговые центры Киева могут полноценно функционировать и без открытия метро, точно так же, как и в других крупных городах — Львове, Запорожье, Одессе и десятках других городов", — уверены отраслевые эксперты.

По их оценкам, 60% киевских ТЦ не имеют метро в пешеходной доступности. Их функционирование никак не зависит от работы метрополитена. А 80% киевских ТЦ расположены не в центральной части города, следовательно, начало их работы не может как-то повлиять на транспортные проблемы, характерные для Киева в часы пик именно в центре города.

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"Более 100 тыс. человек, которые до сих пор не могут выйти на работу (а именно столько людей задействовано, по нашим оценкам, в 70 киевских торговых центрах), является большей проблемой, чем любая транспортная, к которым киевляне давно привыкли. Поэтому мы призываем как можно скорее снять ограничения с работы торговых центров при условии соблюдения последними рекомендаций МОЗ и УСТЦ", — пояснили в компании.

"Наша консультационная группа готова к сотрудничеству с КГГА по любым вопросам, связанным с функционированием киевских торговых центров", — говорит Максим Гаврюшин, глава УСТЦ, операционный директор Budhouse Group.

Ранее во время заседания Кабинета министров было принято решение о продлении карантина до 22 мая, однако с 11 мая карантинный режим был ослаблен. Денис Шмыгаль заявлял, что выход из карантина будет состоять из пяти этапов.

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Киев метро карантин торговый центр

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