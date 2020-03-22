Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,8
30,09

Власти Киева вводят новые методы борьбы с коронавирусом: подробности

22 марта, 09:29

Игорь Тимофеев

В связи с угрозой эпидемии в столице будут дезинфицировать жилые дома

В связи с распространением коронавируса власти Киева приняли решение о проведении дезинфекция жилых домов.

Ранее в столице проходила дезинфекция общественного транспорта, маршруток, остановок, пешеходных переходов, мостов. Также коммунальщики мыли дороги и даже "мост Кличко".

Реклама

"Департаменту экономики и инвестиций исполнительного органа Киевской городской рады, Департаменту финансов исполнительного органа Киевской городской рады в установленном порядке обеспечить выделение целевых средств в размере 23 млн грн на проведение мероприятий по проведению дезинфекции жилых многоквартирных домов", – говорится в протоколе № 16 Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА, опубликованном на официальном сайте КГГА в субботу, 21 марта, вечером.

В тренде
Транспорт, который заменит закрытое метро в Киеве: список маршрутов

Сайт "Сегодня" сообщал, что с 23 марта в Киеве останавливают весь общественный транспорт , а право проезда оставят только работникам критической сферы жизни по спецпропускам.

Также напомним, что в связи с карантином в Киеве в парках проходит дезинфекция .

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев КГГА коронавирус жилые дома дезинфекция

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве из-за карантина закрывают ТЦ, рестораны, кафе и спортзалы (видео)
В Киеве из-за карантина закрывают ТЦ, рестораны, кафе и спортзалы (видео)Другие новости
На улицы Киева выведут Нацгвардию и полицию: в МВД назвали причину
На улицы Киева выведут Нацгвардию и полицию: в МВД назвали причинуДругие новости
Киев не планируют закрывать из-за коронавируса
Киев не планируют закрывать из-за коронавирусаДругие новости
Количество зараженных коронавирусом в Киеве возросло
Количество зараженных коронавирусом в Киеве возрослоДругие новости
Карантин в Киеве: в городе хотят снизить плату за аренду коммунального имущества
Карантин в Киеве: в городе хотят снизить плату за аренду коммунального имуществаДругие новости
Карантин из-за коронавируса в Киевской области: что уже закрыли и что будет работать
Карантин из-за коронавируса в Киевской области: что уже закрыли и что будет работатьВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...