Власти Киева вводят новые методы борьбы с коронавирусом: подробности

В связи с угрозой эпидемии в столице будут дезинфицировать жилые дома

В связи с распространением коронавируса власти Киева приняли решение о проведении дезинфекция жилых домов.

Ранее в столице проходила дезинфекция общественного транспорта, маршруток, остановок, пешеходных переходов, мостов. Также коммунальщики мыли дороги и даже "мост Кличко".

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"Департаменту экономики и инвестиций исполнительного органа Киевской городской рады, Департаменту финансов исполнительного органа Киевской городской рады в установленном порядке обеспечить выделение целевых средств в размере 23 млн грн на проведение мероприятий по проведению дезинфекции жилых многоквартирных домов", – говорится в протоколе № 16 Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА, опубликованном на официальном сайте КГГА в субботу, 21 марта, вечером.

Сайт "Сегодня" сообщал, что с 23 марта в Киеве останавливают весь общественный транспорт , а право проезда оставят только работникам критической сферы жизни по спецпропускам.

Также напомним, что в связи с карантином в Киеве в парках проходит дезинфекция .

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