Влюбляемся в Киев: где в городе расположены сердечные селфи-зоны

Журналисты сайта "Сегодня" решили найти в Киеве сердечные селфи-зоны. Такие места были обнаружены на Майдане, где признаются в любви Киеву, на Оболони и на Троещине.

















фото: Виталий Лазебник

Фотозоны на Майдане и Крещатике

Киев прекрасен в любую пору года, и жителям столицы об этом не устают напоминать. В городе постоянно появляется новые арт-объекты с признаниями к нему в любви. "Сегодня" "рассекречивает" места, где искать такие необычные инсталляции.

В самом сердце столицы, на Майдане Незалежности, год назад появилась большая надпись I LOVE KYIV. Обустроили ее посреди клумбы неподалеку от здания консерватории. Арт-объект – очень популярный, толпы людей выстраиваются рядом с ним в очередь, чтобы сделать фото на память. Интересно, что изначально для этого нужно было залезть на клумбу, но позже сотрудники "Киевзеленстроя" сделали возле буковок узенький "мостик" с заборчиком. Так что теперь здесь можно сфотографироваться, не вытаптывая цветочки. Но без повреждений все равно не обходится. Сейчас, увы, на арт-объекте немного повреждена буква К. Кстати, клумбу возле надписи коммунальщики периодически обновляют. К примеру, еще полгода назад она была посвящена финалу Лиги чемпионов, который проходил в столице 26 мая: из щебня, травы и цветов здесь была выложена надпись UEFA. Сейчас это просто абстрактная композиция.

Неподалеку, возле здания КГГА на Крещатике, 36, этим летом появилась еще одна селфи-зона. Здесь установили объемное слово Kyiv в виде туристического логотипа города.

Любовь на Подоле

"А без Подола Киев невозможен", – звучат слова в известной песне. И это действительно правда. Все киевляне любят старые подольские улочки, и именно здесь появилось одно из первых признаний в любви – надпись I love (в виде красного сердечка) Podil. Установлена она в уютном сквере на Контрактовой площади, в нескольких шагах от памятника Сагайдачному. К сожалению, надпись периодически страдает от вандалов, и сотрудникам коммунальной службы приходится ее восстанавливать.

Оболонь: чувства к району и ко всей Украине

Несколько дней назад новой достопримечательностью обзавелся и Оболонский район. Большую конструкцию "Я люблю Оболонь" установили на улице Приречной (в районе жилого дома № 35). Конечно, далековато от "цивилизации", но ведь и жители спальных районов заслуживают, чтобы в их дворах появлялись такие вот "изюминки". Еще один арт-объект, посвященный теплым чувствам жителей Оболони к своей "малой родине", можно найти на ул. Маршала Тимошенко, 18, прямо возле тротуара. Надпись здесь оранжевого цвета, а посредине сердечка расположена карта Украины с названиями всех областных центров. В темное время суток арт-объект подсвечивается. Не многие знают, что раньше надпись и сердечко были тоже красными, но в прошлом году им обновили "макияж".

Новый парк на Троещине

Можно любить свой город, свой район, а можно – даже парк, расположенный рядом с домом. В этом убедились жители Троещины. В октябре частично реконструировали зеленую зону на просп. Шухевича (Ватутина) между просп. Маяковского и ул. Бальзака. Здесь расчистили озеро, сделали дорожки для прогулок, установили новые лавки и урны, и даже "тревожную кнопку" для вызова полиции. И, уже, наверное, по доброй традиции, при входе установили крупную надпись: "Я люблю мой парк". Кстати, через дорогу на транспортной развязке также в этом году появилось огромное серое слово "Троещина".

В Голосеевском районе исправили все ошибки

Голосеевский парк им. Макима Рыльского – один из самых крупнейших в Киеве. В 2017 году при входе в него здесь обустроили новую фотозону: огромную надпись I love Golosievo двухметровой высоты. Но арт-объект тут же беспощадно раскритиковали. Киевляне нашли в написании сразу несколько ошибок, начиная от некорректного названия самой местности. Активист Богдан Гдаль тогда направил запрос в Институт украинского языка и получил ответ, что правильное историческое название местности – Голосеев (укр. – Голосіїв), без буквы "о" в конце. Также как Святошин, Пирогов, Китаев. В этом году надпись в парке таки "отредактировали". И теперь здесь красуется I love Holosiiv.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве можно увидеть уникальные часы. Возле Майдана есть самые большие часы, а на Михайловской площади – музыкальные.

Кроме того, можно прогуляться по старейшей улице Киева. Там стоит увидеть спрятанный жилой дом, старую церковь и учебное заведение. Небольшая спокойная улочка в Подольском районе "приютила" огромное количество памятников архитектуры.