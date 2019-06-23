Во время марша никто не задержан: в полиции отчитались о ситуации на "Киевпрайде"

В сегодняшнем мероприятии приняли участие несколько тысяч человек, однако полиции тоже было не мало

Фото: REUTERS/Gleb Garanich.

Марш равенства в Киеве в этом году прошел спокойно и без стычек. Во время шествия не было задержаний и обошлось практически без провокаций.

Как сообщил корреспондент "Сегодня" с места событий, в Марше равенства- 2019 в Киеве приняли участие около восьми тысяч человек. Именно столько людей прошли через рамки металлоискателей на территорию проведения "Киевпрайда". По предварительным данным, марш прошел без заметных инцидентов и на момент его завершения пострадавших нет. По состоянию на 11.40, проезд по перекрытым улицам открыт, полицейские, которые несли дежурство на марше, возвращаются на базы.

Организаторы уточнили, что было нападение на первую колонну, однако обошлось без травм: противники лишь срывали символику и повредили баннер.

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В то же время первый заместитель главы МВД Сергей Яровой рассказал, что к охране порядка привлекались почти все подразделения Нацполиции и Нацгвардии.

"Цифру по количеству не озвучиваем сознательно, поскольку не можем оставлять Киев без правоохранителей. Это не больше, чем в прошлом году. Для нас самое главное – безопасность граждан. Мы сделали расчеты, провели тренировку и совещания", – сказал он.

Также правоохранители отметили, что ни одного заявления в полицию о правонарушении не было, пострадавших нет.

"Полиция была обеспечена достаточным количеством сил и средств для обеспечения правопорядка. Задержанные были не во время марша, а перед этим в пригороде Киева. Во время марша никто не задержан. Нацполиция задействовала достаточное количество личного состава, но меньше чем в прошлом году. Количество участников марша – от трех до пяти тысяч человек. Но расчеты еще продолжаются. Было большое количество международных наблюдателей. Это визитная карточка безопасности в Киеве", – сказал глава Нацполиции Сергей Князев.

Как сообщали новости "Сегодня", перед стартом "Киевпрайда-2019" задержали провокаторов. Девять человек готовили провокацию, и в отношении их даже окрыли уголовное производство.

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