Вода в Днепре и Десне стала лучше – "Киевводоканал"
Благоприятная погода позвонила снизить до минимума уровень реагентов
В январе 2019 года вода в Днепре и Десне была высокого качества благодаря благоприятным погодным условиям. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевводоканала".
В компании отметили, что хорошая погода и качество воды позволили снизить до минимального уровня количество реагентов, необходимых для очистки воды.
"Проверяют качество воды в реках по двум показателям – окисляемость и цветность. Наилучшее качество воды в реке Десна в январе в течение 2002-2019 годов наблюдалось в 2015 и 2019 году, худшая – в 2007 и 2014 году", – рассказали в компании.
Так, в январе 2015 и 2019 годов цветность составляла 17 градусов, окисляемость – 4,5 мг/куб. дм. В 2018 году цветность Десны составляла 50 градусов, а окисляемость – 10,8 мг/куб. дм. В свою очередь, в Днепре наилучшее качество воды было в 2016 и 2019 годах, а худшее – в 2010 году.
Напомним, ранее мы писали о том, что реку Лыбедь в Киеве очистили от тонн мусора. С берега речки коммунальщики вынесли 206 мешков с отходами.
Кроме того, мы сообщали мнение экспертов о качестве воды в Днепре. Многие подчеркивали, что купаться в речке опасно для здоровья.
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