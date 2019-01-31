Вода в Днепре и Десне стала лучше – "Киевводоканал"

Благоприятная погода позвонила снизить до минимума уровень реагентов

Фото: Max Maximov.

Вода в Днепре и Десне стала лучше – "Киевводоканал" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/2ec/2d1/5c52ec2d19417.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/2ec/2d1/5c52ec2d19417.jpg 2019-01-31T14:38:00+02:00 Другие новости Благоприятная погода позвонила снизить до минимума уровень реагентов

В январе 2019 года вода в Днепре и Десне была высокого качества благодаря благоприятным погодным условиям. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевводоканала".

В компании отметили, что хорошая погода и качество воды позволили снизить до минимального уровня количество реагентов, необходимых для очистки воды.

"Проверяют качество воды в реках по двум показателям – окисляемость и цветность. Наилучшее качество воды в реке Десна в январе в течение 2002-2019 годов наблюдалось в 2015 и 2019 году, худшая – в 2007 и 2014 году", – рассказали в компании.

Так, в январе 2015 и 2019 годов цветность составляла 17 градусов, окисляемость – 4,5 мг/куб. дм. В 2018 году цветность Десны составляла 50 градусов, а окисляемость – 10,8 мг/куб. дм. В свою очередь, в Днепре наилучшее качество воды было в 2016 и 2019 годах, а худшее – в 2010 году.

Напомним, ранее мы писали о том, что реку Лыбедь в Киеве очистили от тонн мусора. С берега речки коммунальщики вынесли 206 мешков с отходами.

Кроме того, мы сообщали мнение экспертов о качестве воды в Днепре. Многие подчеркивали, что купаться в речке опасно для здоровья.

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