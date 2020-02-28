Воспитатели в масках: чиновники рассказали, нужно носить защиту в детском саду

В Госпродпотребслужбе Киева объяснили, как будут защищать садики - и маски там не при чем

По Киеву ширятся слухи, что в детских садиках столицы воспитателей и персонал обязали носить защитные медицинские маски из-за угрозы китайского коронавируса. Родители переживают, что маски в городе стали дефицитом.

В Госпродпотребслужбе Киеве подобную информацию опровергают.

"Это не правда. В дошкольных учреждениях должны усилить профилактические мероприятия и дезинфекцию. В случае выявления больного – его обязательно должны не допускать в помещение, а направлять в медицинское учреждение. Никто не заставляет персонал детских садиков носить медицинские маски, такого распоряжения мы не давали", – пояснил нам Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева. В тренде В Киеве здание посольства России забросали лаптями

Напомним, на днях в столице подготовили семь больниц, в которые будут направлять пациентов с подозрением на коронавирус. Три клиники – для взрослых пациентов, еще три – для малышей и подростков, а еще одна больница подготовилась принимать беременных пациенток. Всего развернуто 482 койки, из них для взрослых – 237 коек, для детей – 200 и 45 – для беременных. В структуре инфекционных отделений предусмотрено 78 боксов.

Тем временем, на границе прибывшим в Украину измеряют температуру. Как это происходит – смотрите в сюжете:

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