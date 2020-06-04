Война ради меда: в Киевской области пчеловоды массово истребляют птиц

Сейчас у щурок нарушился пищевой баланс и они едят пчел

В Государственной экологической инспекции столичного региона обеспокоились массовым истреблением птиц в Киевской области. Оказывается, пчеловоды, защищая пчел, убивают птиц. Об этом на своей странице в социальных сетях написал Сергей Волков, глава Госэкоинспекции в области.

"Пока Маск запускает ракеты, наши пчеловоды ведут себя как варвары. Им мешает эта красивая птичка (щурка золотистая или пчелоедка). Они с факелами, оружием или сетками убивают их и призывают это делать других пчеловодов", – написал Сергей Волков в Facebook.

Он просит сообщать о таких случаях в полицию и непосредственно в Госэкоинспекцию столичного региона. Речь идет об истреблении щурки золотистой. Это птица из семейства щурковых. Они гнездятся большими стаями. Золотистая щурка – ярко окрашенная птица, которая охотится на насекомых в воздухе.

Реклама Фото: Сергей Волков/Facebook

Пчеловоды несправедливо считают ее вредителем, поскольку, кроме пчел, щурка ловит и вредных насекомых, например, ос и пчелиных волков.

"Об истреблении птиц мы узнали из социальных сетей. После того, как проанализировали закрытые группы пчеловодов. Мы просто ужаснулись от того, что происходит. Так не должно быть. Надежда на то, что к выявлению таких фактов подключатся небезразличные граждане и активисты, а также правоохранители", – рассказал сайту "Сегодня" Сергей Волков.

По его словам, из-за того, что агропромышленные компании уничтожают насекомых в Киевской области – у птиц нарушен пищевой баланс.

"Птицам нечего есть, и они начали поедать пчел. Я конечно понимаю эмоции пчеловодов, но то, что мы наблюдаем в социальных сетях – можно назвать настоящей войной против птиц. Люди даже выкладывают фото с десятками истребленных щурок", – рассказывает сайту "Сегодня" Сергей Волков.

Нарушителям он напоминает об ответственности и штрафах.

Реклама

Читайте также: Россиян заставят чипировать пчел: новый закон рассмешил соцсети

Сайт "Сегодня" пообщался с пчеловодами в Киевской области. Они в шоке от того, что делают коллеги и заверяют, что так поступают не все добытчики меда.

"Сейчас стоит такая погода, что насекомые не летают, а только пчелы. Вот щурки их и отлавливают. Этих птиц прилетает очень много. Видимо, от этого у людей и срывает крышу – истребляют их, чтобы остаться с медом. Я считаю, что так поступать негоже. Птиц можно прикормить или отпугивать. Для этого можно установить возле пасеки мощный динамик, на котором записан голос орла или хищной птицы. Щурки будут бояться туда прилетать на охоту", – рассказывает Богдан, пасечник из Броваров.

Его поддерживает и пчеловод из Васильковского района.

"В природе все должно быть сбалансировано и каждый вид должен находиться на своем месте. А убийство птиц ради меда – это неправильно. Мы осуждаем действия таких пчеловодов", – говорит Олег, владелец пасеки в Васильковском районе.

Некоторые пчеловоды также держат на пасеках хищных птиц:

Реклама

В полиции Киевской области сайту "Сегодня" рассказали, что пока к ним не поступали заявления о массовом истреблении птиц.

"Заявлений о массовом истреблении птиц в полицию не поступало. Есть заявления о воровстве ульев и об исчезновении пчелиных семей. С этим разбираются правоохранители на местах. Если к нам поступит заявление об истреблении птиц, то мы будем выяснять все обстоятельства происшествия, расследовать и привлекать за такие действия к ответственности", – рассказали нам в полиции Киевской области.

Напомним, весной 2020 года Украина резко нарастила поставки меда за границу. После этого Кабинет министров впервые решил предоставить государственную поддержку пчеловодам.

Отметим, что Украина остается лидером по производству меда в Европе. При этом украинцы все чаще отказываются от выращивания картофеля или свеклы в пользу обустройства пасек:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама