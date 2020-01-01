Война с серостью в Киеве: за год художник подарил киевлянам более 20 ярких муралов (фото)

В столице появились мопс-добряк, дракон, грустная русалка, котик в коробке и несколько веселых енотов

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В прошедшем году в столице появилось много ярких муралов, которые были созданы одним человеком. Киевский художник Виталий Гидеван рисовал животных и цветы на стенах старых котельных, детсадов, школ и паркингов. Таким образом художник в одиночку избавляет город от серости и превращает жизнь жителей столицы в сказку.

"За год я нарисовал в Киеве более 20 рисунков. Так получилось, что больше всего у меня "родилось" енотов – четыре в разных районах Киева. Также были мопс, олень, черепаха, коты. Нарисовал даже русалку! А на набережной появился дракон, который просит спасти от загрязнения реку Днепр", – рассказал сайту "Сегодня" Виталий Гидеван.

Фото: Виталий Гидеван

Многие жители столицы мечтают, что когда-нибудь художник доберется и до их старой котельной, исписанной рекламой наркотиков и нецензурными словам, отмоет ее и нарисует милого мопса, тигра или черепаху.

Фото: Виталий Гидеван

"2019 год был для меня ярким, насыщенным цветами и интересными знакомствами, радостью и надеждой. В 2019 году я добавил цветов нескольким школам и детским садам Киева. В одном из спальных районов столицы создал картину мопса и енота, которые прекрасно вписались в атмосферу двора. Больше всего запомнился мурал на гимназии в Соломенском районе, потому что он является первым в Киеве с дополненной реальностью (Ar mural) и эту идею я давно хотел реализовать. От всего сердца хочу поблагодарить всех за поддержку и пожелать счастливого нового 2020 года", – говорит Виталий Гидеван.

Ранее Виталий Гидеван рассказал сайту "Сегодня", как борется с серостью на улицах столицы, рисуя на фасадах слонов, собак, ласточек и панд. Автор известных граффити вспомнил, как у него едва не украли лестницу, а дети в детсаду спорили, чей он папа.

А в Харькове создали мурал, который претендует на звание самого масштабного в Украине:

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