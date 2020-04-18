Воздух Киева очистится от гари: спасатели назвали дату

Воздух в Киеве очистится от смога после перемены направления ветра – 20 апреля.

Об этом заявил глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин в ходе совещания в Офисе президента.

По его словам, дым пришел в столицы с пожаров в Житомирской области, где горит лесная подстилка, остатки древесины и камыш, а также некоторые заброшенные здания.

Реклама

В начале следующей недели ветер изменит направление на северное, поэтому ожидается уменьшение влияния возгораний на загрязнение воздуха в столице.

"Главное, что огонь не разрастается и удается его преодолеть. Следите за тем, нуждается ли кто-то в помощи или эвакуации", - поручил президент Владимир Зеленский руководителю ГСЧС.

В тренде Когда закончится карантин и заработает столичное метро – в Киевраде дали ответ

Глава государства подчеркнул, что будет держать ситуацию с пожарами на контроле.

Ранее мы сообщали, что общая площадь пожаров в Киеве, Киевской и Житомирской областях составляла почти три тысячи гектаров. При этом ветер направляет весь дым от горения и тления в столицу.

Реклама

Напомним, загрязнение атмосферного воздуха в Киеве 16 -17 апреля оказалось рекордным для города. Содержание пыли превысило среднесуточную концентрацию по городу в 2,3-2,4 раза.

Кроме того, мы писали, в каких районах Киева – самый грязный воздух.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама