Новая волна COVID-19 в Киеве: остановят ли учебу в школах

На прошлой неделе в Киеве был зафиксирован новый антирекорд – за сутки от коронавируса умерло 9 человек, а количество инфицированных в начале недели составило 277 человек. Мэр Киева Виталий Кличко в который раз призвал киевлян быть осторожными и соблюдать масочный режим. Также столичный градоначальник сообщил, что в городе может произойти "инфекционный взрыв, как в Италии" и этого просто не выдержит медицинская система Киева. Сайт "Сегодня" узнавал, как могут развиваться события, и как власти будут пытаться не допустить такого взрыва инфекции.

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В Госпродпотребслужбе Киева отмечают, что сейчас ситуация непростая – люди массово возвращаются в столицу из отпусков и после каникул.

"Люди массово возвращаются в город, приезжают на учебу студенты. Поэтому мы прогнозируем массовые локальные вспышки инфекции по Киеву, а именно в организованных трудовых коллективах. Если мы не стабилизируем сейчас ситуацию в этих коллективах, то действительно может произойти массовое распространение вируса. А в результате мы получим взрыв инфекции. Чтобы этого не допустить, готовится больничная база, проводится работа с директорами всех предприятий, невзирая на форму собственности. Руководитель должен знать, как действовать при выявлении ковидного больного и что именно делать. Также все организации, которые участвуют в противоэпидемиологических мероприятиях, готовы экстренно реагировать на такие сообщения", – говорит Рубан.

При этом останавливать учебу в школах и других учебных заведениях города в Госпродпотребслужбе Киева не планируют.

"Мы не можем поставить жизнь на тормоз – остановив учебный процесс. Мы знаем, как бороться с этой инфекцией, знаем ее особенности, умеем проводить профилактические и противоэпидемиологические мероприятия. Но все зависит от организации людей и проведения профилактических мероприятий в коллективах. Весь мир справляется с преодолением этой опасной пандемии. Получится это и у нас. Главное – это ответственность самих людей", – поясняет сайту "Сегодня" Олег Рубан.

Как будет проходить учеба в школах во время карантина, смотрите в нашем сюжете:

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