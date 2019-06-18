Возмущенные пассажиры заблокировали терминал в аэропорту "Борисполь"

Люди не могут вылететь уже несколько часов

Фото: Божена Икалюк/Facebook.

Пассажиры самолета рейса YE1215 Киев — Батуми авиакомпаниии YanAir, которую в начале июня временно лишили права на перелеты, заблокировали вход в терминал F в международном аэропорту Борисполь, сообщает Радио Свобода.

По данным издания, пассажиры протестуют из-за неоднократного переноса рейса авиакомпанией YanAir. Вылет был запланирован в 8:30, однако отложен на 13:00, 15:00, 18:00. Сейчас вылет запланирован на 00:00

В здание терминала не могут попасть около 100 пассажиров.

Фото: Елена Каюмова / Facebook

Ранее "Сегодня" подробно рассказывали, что делать, если ваш рейс задержали или отменили. Также мы писали, что более десяти рейсов из Украины не могут вылететь на знаменитые курорты.

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