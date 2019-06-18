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Возмущенные пассажиры заблокировали терминал в аэропорту "Борисполь"

18 июня, 22:24

Люди не могут вылететь уже несколько часов

Фото: Божена Икалюк/Facebook
Фото: Божена Икалюк/Facebook.

Пассажиры самолета рейса YE1215 Киев — Батуми  авиакомпаниии YanAir, которую в начале июня временно лишили права на перелеты, заблокировали вход в терминал F в международном аэропорту Борисполь, сообщает Радио Свобода.

По данным издания, пассажиры протестуют из-за неоднократного переноса рейса авиакомпанией YanAir. Вылет был запланирован в 8:30, однако отложен на 13:00, 15:00, 18:00. Сейчас вылет запланирован на 00:00

В здание терминала не могут попасть около 100 пассажиров.

Фото: Елена Каюмова / Facebook 

Ранее "Сегодня" подробно рассказывали, что делать, если ваш рейс задержали или отменили. Также мы писали, что более десяти рейсов из Украины не могут вылететь на знаменитые курорты.

Также ранее мы уже писали о том, что в столице задерживали вылеты самолетов

Также мы собрали истории туристов, которые оказались заложниками непростых ситуаций как в аэропортах за границей, так и в Киеве.

Смотрите видео: глава Мининфраструктуры Владимир Омелян объяснил, почему украинцы летают на старых самолетах

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Тег Борисполь, самолет, терминал F, пассажиры, рейс, Yanair

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