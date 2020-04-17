Впервые с 1965 года: концентрация пыли в Киеве побила абсолютный рекорд

Загрязнение атмосферного воздуха в Киеве в период пылевой бури 16 -17 апреля, оказалось рекордным для города. Так, содержание пыли (взвешенных веществ) превысило среднесуточную концентрацию в целом по городу в 2, 3-2,4 раза, что наблюдалось впервые с начала наблюдений с 1965 года. Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, на проспекте Победы возле метро Святошино концентрации пыли в эти дни превышала суточную норму в 3,8-4,2 раза, на ул. Довженко, в районе Шулявки – в 3,1 раза, на ул. Инженера Бородина (Левый берег) -2,4-2,5 раза. Относительно меньше пыли в воздухе было на Бессарабской площади, ул. Каунасской, Оболонском проспекте и Демеевской площади – там наблюдалось превышение в 2,4-2,5 раза.

По другим загрязняющих примесях среднесуточные концентрации колебались в пределах, характерных для этого периода года, отметили в обсерватории. Между тем, речь также идет о превышениях нормы. Так, уровень диоксида азота в воздухе 16 апреля на Демеевской площади превышали среднесуточные концентрации в 6,7 раз, на ул. Попудренко (возле метро Черниговская) превышение достигало 5,1 раз, на ул. Инженера Бородина – до 5,7 раз, на Бессарабской площади – 5,3 раз.

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Содержание формальдегида был в пределах 3,1-4,4 среднесуточных норм на ул. Попудренко и ул Скляренко, на других постах в пределах 1,0-2,9 норм.

Содержание диоксида серы превышал норму в 1,8-3,4 раза почти на всех постах, кроме поста на проспекте Науки, который расположен в зеленой зона города.

В Управление экологии и природных ресурсов КГГА отмечают, что содержание продуктов горения в Киеве на постах наблюдения был превышен вдвое, а содержание диоксида азота – почти в четыре раза, однако по состоянию на вечер 17 апреля наблюдается постепенная нормализация ситуации. А характер погоды 18 апреля не будет способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое воздуха.

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Последние данные о состоянии атмосферного воздуха также предоставил Центр общественного здоровья Института Марзеева. По их информации, содержание мелкодисперсной пыли в воздухе Киева находится в пределах нормы: PM 2,5 – 32 мкг, PM 10 – 41 мкг. Вчера эти показатели превышали в некоторых промежутках времени в 4,5 раза.

Частицы такого размера обычно возникают в результате механических процессов и переноса мельчайших частиц почвы ветром. Эти частицы, как правило, задерживаются в верхних дыхательных путях и выводятся из организма во время кашля.

Учитывая ситуацию, специалисты призывают:

ограничить пребывание на открытом воздухе;

держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;

включить системы кондиционирования и очистки воздуха;

проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;

увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.

Если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу по телефону.

Также напоминаем о необходимости соблюдать противоэпидемических мероприятий и ограничений. В частности, не выходить из дома без крайней необходимости.

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Напомним, вечером 16 апреля столицу накрыл сильный дым и запах гари. В воздухе были зафиксированы продукты горения. Причиной задымленности, по данным столичных властей, являются пожары в Зоне отчуждения и в Житомирской области, а также северо-западный ветер. Кроме того, вечером 16 апреля сервисы по качеству воздуха называли Киев городом с самым плохим воздухом в мире.

Вместе с тем, утром 17 апреля в городе по-прежнему слышна гарь.

Кроме того, и столицу, и Чернобыльскую зону 16 апреля накрывала мощная пыльная буря:

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