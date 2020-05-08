"Все деньги идут на лекарства": как выживают киевляне в самоизоляции

Сайт "Сегодня" продолжает рассказывать истории киевлян, которые вот уже второй месяц живут в самоизоляции. Пожилые люди старше 80 лет под особым вниманием Единого координационного центра КГГА при распределении наборов первой необходимости.

Один из таких людей – педагог Игорь Прохорович Остапчук, который всю жизнь посвятил преподаванию в Киевском национальном университете технологий и дизайна.

"Я сам закончил этот вуз на Печерске, но тогда это еще был институт. Как молодой специалист год проработал на предприятии. Потом меня отозвали обратно в институт на преподавательскую работу. Так вот и пролетели 40 лет. Сколько выпустил студентов не считал, после окончания учебы они сразу уходили на производство. Их было очень много, тысячи. Я занимал должность замдекана и начальника научно-исследовательского сектора", – рассказывает сайту "Сегодня" Игорь Прохорович.

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Сейчас ему 80 лет. Говорит, что самоизоляцию переживает строго. На улицу не выходит, только на балкон свежим воздухом подышать.

"Продукты приносят жена и дети. Сам я на улицу не выхожу. У меня перед этим был и инсульт, и инфаркт, поэтому сейчас все деньги идут на лекарства. Да, и слабо уже себя чувствую", – объясняет Игорь Прохорович.

Пенсионер вспоминает свое военное детство, которое прошло в годы войны.

"Моя преподавательская нива была длинной и плодотворной. Сейчас часто вспоминаю свои истоки – родился и вырос в селе, в Шепетовском районе Хмельницкой области. Работал в колхозе, служил в армии, затем поступил в институт. Детство было не простым, военным, еще при Сталине. Помню, как наступала красная армия. Мне тогда уже было шесть лет. В нашем колхозе работали пленные немцы – ремонтировали трофейную технику, а мы – ребятня за ними наблюдали", – вспоминает Игорь Прохорович.

Он старается поддерживать активный образ жизни насколько это позволяет самочувствие. Еще в карантин посещал центр социальных служб, где с другими пожилыми людьми делал легкие физические упражнения, слушал лекции, осваивал компьютер. Теперь главное утешение пенсионера на самоизоляции – это звонки со словами поддержки от бывших студентов. Хотя некоторые студенты, по его словам, сами уже вышли на пенсию.

"Сейчас стараюсь быть сознательным и сижу дома, выхожу на улицу только в перчатках и маске. И хотя встреч для пожилых людей сейчас нет, социальные службы работают: они звонят мне, посещают и поддерживают. Спасибо им за это", – рассказывает Игорь Прохорович.

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Волонтеры передали пенсионеру набор первой необходимости: средства гигиены, консервы, крупы, свежий хлеб и овощи, сахар, чай. Кстати, по состоянию на 8 мая Единый координационный центр уже доставил малообеспеченным киевлянам более 36 000 наборов продуктов и товаров первой необходимости.

Все, кто нуждается в помощи, могут обратиться на горячую линию (044) 362 50 23 или заполнить заявку на сайте kyiv.stopcovid.org.ua.

Напомним, что власти обещали "карантинную тысячу" пенсионерам, чья пенсия меньше 5 тыс. гривен.

Ранее в Минсоцполитики объясняли, что для выплаты "карантинной тысячи" требуется внести изменения в государственный бюджет Украины. Такое решение уже одобрил парламент и подписал президент, средства выделили из специально созданного Фонда борьбы с COVID-19.

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