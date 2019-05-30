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Все стеклянные части проблемного моста в Киеве до сих закрыты на ремонт: видео

30 мая, 12:12

На стеклянных вставках местами отсутствует изолятор, что привело к образованию щелей


Все стеклянные части нового пешеходного моста, соединяющего Арку дружбы народов и Владимирскую горку в центре Киева, закрыты строительным забором. Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" с места события. 

Все стекла целы, хотя под верхний "защитный" слой повсеместно затекла вода. Изолятор, установленный между стеклом и бетонной основой, местами отсутствует, что привело к образованию щелей шириной около 20 мм. В одном месте кусок изолятора просто лежит на стекле, по всей видимости, он ссохся под воздействием солнца.

 

В остальном, мост работает, по нему ездят велосипедисты, ходят прохожие.

Напомним, что перед открытием моста на стеклянном полу прыгал мэр Киева Виталий Кличко со своим братом Владимиром, демонстрируя надежность пререправы. Впрочем, буквально сразу после открытия со стеклянным полом начались проблемы. Так, первое треснувшее стекло посетители заметили уже на следующий день после открытия переправы. Появилась версия, что стекло обстреляли снизу. На место ЧП прибыла полиция, а в КГГА заявили, что выясняют причину появления трещин.

Затем появилась версия, что повреждения были нанесены твердым предметом — молотком или гантелью. В обоих случаях пострадала лишь защитная пленка. Рабочие сняли ее и показали, что бронированное стекло целое. В то же время мэр Киева Виталий Кличко заявил, что имеет место диверсия, и к виновным будет применено самое строгое наказание. Он пообещал, что существующую систему видеонаблюдения на мосту расширят за счет дополнительных камер под переправой.


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Тег Киев, ремонт, мост

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АВТОР:

Игорь Рец

Источник:

Сегодня

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