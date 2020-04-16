Вслед за Лаврой в Киеве из-за коронавируса хотят закрыть еще один монастырь

Речь идет об Ионинском монастыре, расположенном в ботсаду на Печерске

В Киеве вслед за Киево-Печерской лаврой могут закрыть на карантин Свято-Троицкий Ионинский монастырь, в котором выявили несколько случаев инфицирования коронавирусом, в том числе и у наместника Ионы. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в ходе брифинга 16 апреля.

"Мы рассматриваем вопрос закрытия его на карантин", – сказал Кличко.

По ситуации в Лавре мэр уточнил, что на данный момент на коронавирус проверяют еще 32 служителя. У них медики взяли образцы на ПЦР-тесты. Результаты тестирования должны быть сегодня.

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"В Киево-Печерской лавре, которую закрыли на карантин, продолжаются противоэпидемические мероприятия. Также медики контролируют состояние больных с легкой формой вируса, которые лечатся на самоизоляции на территории Лавры. Всех служителей осматривают каждый день. При необходимости – госпитализируют. Вчера отобрали еще 32 образца на тестирование. И отправили их в лабораторию. Результаты тестов должны быть сегодня", - уточнил городской глава.

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Напомним, что в Лавре было зарегистрировано более 90 случаев инфицирования коронавирусом, также известно о смерти двух священнослужителей. Лавру закрыли на карантин и на ее территории появились посты правоохранителей.

При этом наместник и братия Киево-Печерской лавры попросили прихожан о финансовой помощи.

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