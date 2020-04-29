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Вспышка COVID-19 произошла еще в одном общежитии под Киевом: есть жертвы

29 апреля, 11:02

Наталья Руда

В Зазимье коронавирусом заразились по меньшей мере 13 человек

Вслед за вспышками коронавируса в общежитиях Вишневого и Петропавловской Борщаговки в пригороде столицы зафиксировано массовое заболевание COVID-19 еще в одном общежитии.

Как сообщает издание "Погляд", коронавирусом заразились 13 человек в "общежитии для пожилых людей" на улице Вишневая в селе Зазимье. Уточняется, что в общежитии умерли два человека – один случай был летальным из-за коронавируса, а во втором случае пока не известно, был ли человек болен COVID-19.

Сообщается, что на коронавирус проверили остальных 12 жителей общежития. Результаты тестов должны быть обнародованы в четверг, 30 апреля.

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Фото: Павел Кривобок/ВІСНИК ПРИДЕСЕННЯ

Фото: Павел Кривобок/ВІСНИК ПРИДЕСЕННЯ

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Сейчас вокруг общежития установили карантинную зону и санитарный пост, дежурит полиция.

В Киевской областной государственной администрации пока официально не сообщали о вспышке коронавируса в Зазимье. По состоянию на 28 апреля официально сообщалось только о двух случаях COVID-19 в Зазимье.

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Ранее сообщалось, что в общежитии в Вишневом коронавирусом заразились более 78 человек, из которых двое умерли. После вспышки здание закрыли на карантин, сообщалось, что там отключили свет и воду.

Отметим, что в Украине продлили карантин до 11 мая.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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общежитие киевская область коронавирус Зазимье

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