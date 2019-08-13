Вспышка кори в Киеве: стало известно, сколько людей заболели за полгода

За полгода в столице заболели корью около 5000 человек, при этом также прогнозируют рост заболеваемости другими опасными болезнями

Фото: amicopediatra.it

В Киеве за первые шесть месяцев 2019 года корью заболели 5000 человек, из которых почти 3000 – взрослые. Это в три раза больше, чем за аналогичный период 2018 года. Около 50% больных нуждались в госпитализации из-за тяжелого течение болезни. При этом в этом году от кори умерло двое взрослых, которые не были привиты и обратились к врачам слишком поздно. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В 2015 году в Киеве корью болело пять человек. 2016 – три! В 2017 – 87. А за полгода 2019 – более 5000", – говорится в сообщении.

По анализу специалистов, плановые прививки в предыдущие годы не получило достаточно большое количество детей в возрасте до 5 лет и от 7 до 14 лет.

Реклама

"Это дети, которые уже возвращаются после летнего отдыха из всех уголков страны, в сентябре пойдут в детские сады и школы, и мы будем иметь новую вспышку. И не только кори. Сейчас, к сожалению, уместно предвидеть и рост заболеваемости другими опасными для взрослых и детей болезнями, например – дифтерией", - предупредили в КГГА.

В тренде Через неделю Путин посетит Францию, поговорит с Макроном об Украине

В ведомстве призвали населения делать прививки и отметили, что для этого в столице создали все условия.

Напомним, что Украина стала лидером мирового рейтинга стран с самыми высокими показателями заболеваемости корью. Об этом говорится в сообщении Всемирной организации здравоохранения.

Кроме того, в 2018 году от осложнений кори в Украине умерли 16 человек: 12 детей и 4 взрослых. При этом в течени года этот диагноз был поставлен 54,5 тысячам украинцев.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама