Вспышка коронавируса в доме престарелых в Зазимье: умер 95-летний киевлянин

Мужчину с температурой и сердечной недостаточностью госпитализировали в больницу 26 апреля

Погибшим от COVID-19 в доме престарелых в Зазимье, где ранее обнаружили вспышку коронавируса, оказался 95-летний киевлянин. Об этом сообщает издание "Трибуна – Бровары", ссылаясь на данные главы Броварской многопрофильной клинической больницы Валентина Багнюка.

Известно, что мужчину 26 апреля госпитализировали из дома престарелых в Броварскую больницу с подозрением на коронавирус, скорая его привезла с сердечной недостаточностью и температурой 38,5. В приемном отделении пенсионеру сделали экспресс-тест на коронавирус и он оказался позитивным. После этого его отправили в инфекционное отделение и еще раз сделали тест на коронавирус. Позднее он умер. Погибший на данный момент единственный из общежития, по которому уже поступили результаты лабораторного теста на COVID-19.

Издание уточняет, что 24 подопечным общежития и пяти сотрудникам сделали экспресс-тест на коронавирус и он показал позитивный результат. Результаты ПЛР-тестов ранее обещали обнародовать в четверг, 30 апреля. Кроме того, по словам Багнюка, таких общежитий для пожилых людей в Зазимье – четыре, в каждом проживает около 100 человек. По непроверенной информации, вспышки есть не только в доме, где жил умерший.

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Отмечается, что полиция взяла под контроль дом престарелых.

Ранее сообщалось, что в общежитии в Вишневом коронавирусом заразились более 78 человек, из которых двое умерли. После вспышки здание закрыли на карантин, сообщалось, что там отключили свет и воду.

Отметим, что в Украине продлили карантин до 11 мая.

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