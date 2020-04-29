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Вспышка коронавируса в общежитии на Петропавловской Борщаговке: новые подробности

29 апреля, 18:33

Мила Князьская-Ханова

Болезнь подтвердили у 13 человек

В общежитии в Петропавловской Борщаговке, где обнаружили вспышку СOVID-19, 70 человек протестировали ПЦР-тестами. Из них лабораторно подтверждено 13 больных.

"Еще у 84 также взяті тесты, результаты в связи с определенной технологией будут сегодня-завтра", – сообщил временно исполняющий обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин в эфире "112 Украина".

Он отметил, что это общежитие рассчитано на 512 человек, на время карантина в нем остались 154 жителя. Это в основном иностранные студенты.

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По его словам, в Киевской области в 4 общежитиях были подтверждены случаи коронавируса.

"В двух из них было по одному человеку, остальные жители были протестированы и было подтверждено, что они здоровы. В двух других общежитиях есть массовые заболевания", – отметил он.

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Сейчас возле общежития в Петропавловской Борщаговке, где была зафиксирована вспышка СOVID-19, установлен контрольно-пропускной пункт, там дежурят правоохранители и представители органов местного самоуправления.

Напомним, вслед за вспышками коронавируса в общежитиях Вишневого и Петропавловской Борщаговки в пригороде столицы зафиксировано массовое заболевание COVID-19 еще в одном общежитии. Там коронавирусом заразились 13 человек в "общежитии для пожилых людей" на улице Вишневая в селе Зазимье. Уточняется, что в общежитии умерли два человека – один случай был летальным из-за коронавируса, а во втором случае пока неизвестно, был ли человек болен COVID-19.

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Ранее сообщалось, что в общежитии в Вишневом коронавирусом заразились более 78 человек, из которых двое умерли. После вспышки здание закрыли на карантин, сообщалось, что там отключили свет и воду.

Отметим, что в Украине продлили карантин до 11 мая.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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общежитие заболевание вспышка коронавирус Петропавловская Борщаговка

Источник: Укринформ

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