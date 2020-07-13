Вспышка коронавируса в общежитии: полиция ищет сбежавших студентов-иностранцев

В Киеве в общежитии на улице Михаила Бойчука зафиксирована вспышка коронавируса. Здесь проживают иностранные студенты. Как рассказали сайту "Сегодня" в Госпродпотребслужбе Киева, заболели пять обитателей общежития. Двое из них госпитализированы и находятся в больнице, еще трое сбежали с места проживания.

"Мы передали информацию о трех студентах, которые скрылись, в правоохранительные органы. Они занимаются поиском этих людей. В общежитии установлено около 15 лиц, которые контактировали с больными. Они должны пройти двухнедельную самоизоляцию. Сейчас в общежитии усилили противоэпидемиологические и профилактические мероприятия. За теми, кто контактировал с больными, будут 14 дней наблюдать медики", – рассказал сайту "Сегодня" Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

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Он отмечает, что общежитие, несмотря на ЧП, не закрыли.

"Студенты – иностранцы. Они проживали в этом общежитии. Заболевшие из разных стран – Нигерии, Китая и Азербайджана. Трое азербайджанцев, как раз и скрылись. Сейчас ведется их розыск. По предварительной информации, студенты отдыхали в развлекательных клубах и комплексах Киева. Будем проверять и эти заведения. Кроме того, мы будем акцентировать внимание всех ректоров столичных университетов, что все учебные заведения должны быть подготовлены к началу учебного года. Все общежития должны иметь отдельные изоляторы для размещения больных. Во всех общежитиях должен проводиться надлежащий медицинский контроль за людьми, которые там проживают", – рассказал нам главный санитарный врач Киева.

В связи с событиями в конкретном учебном заведении Госпродпотребслужба Киева будет обращаться в правоохранительные органы с требованием возбудить уголовное производство по статье 325 – "Нарушение санитарных норм и правил".

"Данное общежитие не соблюдало те режимные мероприятия, которые установлены распоряжением Кабмина и главного санврача Украины", – сообщил Олег Рубан.

Напомним, 20 мая в Киеве зафиксировали новые вспышки COVID-19. Как сообщил на брифинге 20 мая мэр столицы Виталий Кличко, случаи инфицирования коронавирусом зафиксировали в двух общежитиях и Центре социально-психологической реабилитации детей.

Ранее вспышку коронавируса выявили в Дарницком детском доме-интернате закрытого типа.

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