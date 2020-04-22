Вспышка коронавируса в Вишневом: общежитие взяли под жесткую охрану (фото и видео)

Здание окружено Нацгвардией и полицией, никого не впускают и не выпускают

В общежитии города Вишневого под Киевом, где зафиксирована массовая вспышка коронавируса, военные Национальной гвардии Украины совместно с подразделениями Национальной полиции взяли под охрану здание. Жильцов на улицу не выпускают, также к ним не пускают гостей, рассказали в МВД.

Как известно, двое жителей одного из общежитий города Вишневого умерли от коронавируса, еще 37 инфицированных, трое находятся в реанимации. Среди заболевших есть дети. В общежитии проживает примерно 300 человек. Все они находятся в изоляции.

"Как только стало известно о массовом случае заболевания COVID-19, нацгвардейцы Печерской бригады НГУ сразу же приступили к обеспечению карантинных мероприятий и охраны общественного порядка территории общежития", – рассказывает лейтенант Сергей Шендрик.

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Сейчас с помощью ПЦР-тестов всех жильцов дома проверяют на наличие коронавируса. Вчера протестировали около 150 жильцов, сегодня – еще около 100. Работники Нацполиции, местные власти и волонтеры организуют жильцам, которые полностью изолированы, доставку продовольственных товаров, лекарств и средств личной гигиены.

Отметим, в Киевской области по состоянию на 22 апреля коронавирусом заразились 27 взрослых и семь детей. Большая часть новых случаев зафиксирована в Вишневом. Вспышку коронавируса зафиксировали в общежитии на улице Образования, 5.

Накануне в Киевской ОГА сообщали о 37 заразившихся в общежитии и двух погибших от коронавируса. Всего же в городе по состоянию на утро 22 апреля подтверждены уже 52 случая.

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Ранее глава Кабмина Денис Шмыгаль допустил, что определенное смягчение карантинных ограничений, которые введены в Украине еще с середины марта, может начаться после 11 мая. По словам премьера, в правительстве разрабатывают модели восстановления экономики после карантина.

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