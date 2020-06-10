Вспышки коронавируса в Киеве: в городе закрылись три детских садика

Один из столичных детсадов закрыли на карантин, а еще два – не откроют из-за вспышки заболевания коронавирус среди персонала. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"На сегодня в столице открылись 500 садиков. Их пока посещают более 19,5 тысячи детей. В карантин до садов ходили каждый день в среднем 55 тысяч воспитанников. Сообщу, что в садике № 668 в Соломенском районе обнаружили помощницу воспитателя (няню) одной из групп садика, которая контактировала с больным коронавирусом. Тест у работницы сада – отрицательный. Но ее отправили на самоизоляцию. Другим сотрудникам сада и детям (с согласия родителей) тоже сделают тесты на коронавирус. Садик город закрыл на карантин", – сообщил Виталий Кличко.

Также, по словам мэра, город не откроет два садика в Шевченковском районе, которые готовились к работе.

"В результате проверки персонала в одном из садов обнаружили 14 инфицированных работников. Во втором – двое. Эти сады не работали и пока работать не будут! Мы не можем рисковать здоровьем детей", – отметил Виталий Кличко.

Ранее мы сообщали, что столичные детсады начали работать с 1 июня. Их подготовили к открытию и работе в новых условиях.

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Отметим, после ослабления карантина и возобновления работы детских садов в Житомире провели экспресс-тестирование всех работников детсадов, и 10 из них дали положительные результаты. Этих людей временно отстранили от работы и отправили на самоизоляцию.

Также вспышка коронавируса произошла в детском садике в Броварах. Подробности – в нашем сюжете:

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