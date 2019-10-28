Второй случай дифтерии в Киеве – появились новые подробности

Вакцинация дифтерии проводится детям и взрослым каждые 10 лет / Фото: Pixabay

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Столичные медики официально подтвердили второй случай заболевания дифтерией в Киеве. Напомним, ранее мы сообщали о госпитализации женщины 1986 года рождения с подозрением на эту инфекцию.

"Диагноз подтвердился. В субботу женщине ввели противодифтерийную сыворотку. Женщина третий день находится в больнице, она в реанимации, и пока изменений в ее состоянии нет. Она проживает в частном доме на столичных Осокорках, в Дарницком районе. В доме вчера провели заключительную дезинфекцию. У заболевшей – трое детей. Им сделали посев, их осмотрел доктор. У одного ребенка – легкое респираторное заболевание, но диагноз "дифтерия" не подтвердился. Детей разрешили отвезти к бабушке в Житомирскую область", – рассказала сайту "Сегодня" Наталья Гунченко, заместитель директора Киевского лабораторного центра МОЗ.

Напомним, что недавно дифтерию диагностировали у жителя Тернопольской области. Ранее этот диагноз поставили студентам в Ужгороде, а также школьнику в Киеве. Новый случай заболевания отмечен у 47-летнего мужчины, сообщили в пресс-службе Минздрава со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.

Ранее в Киеве также был подтвержден случай дифтерии у девятилетнего мальчика. Ребенок был не привит от болезни из-за отказа родителей. Сейчас больного ребенка госпитализировали.

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