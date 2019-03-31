Выборы в Киеве: под избирательным участком выстроилась очередь

Один из участков в Подольском районе открылся только в 9 утра

Фото: УНИАН

Выборы в Киеве: под избирательным участком выстроилась очередь //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/05f/83a/5ca05f83a41c0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/05f/83a/5ca05f83a41c0.jpg 2019-03-31T10:46:00+03:00 Другие новости Один из участков в Подольском районе открылся только в 9 утра

В Подольском районе столицы на Кирилловской, 105 глава окружной избирательной комиссии опоздал к открытию участка, у которого утром уже собралась очередь из 100 желающих проголосовать.

Как сообщила на своей странице в Facebook Рена Назарова, глава комиссии, вероятно, был пьян.

"Глава ОИК явился на работу с ключами от сейфа в 7:50. В это время открытия участка ждали уже около 100 человек. Открылись в 9:00. Ждут полиции, так как есть подозрения, что глава пьян", - написала она.

Ранее в Министерстве внутренних дел сообщили, что по состоянию на 9:00 три избирательных участка в Киеве не были открыты.

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Отметим, если в Украине голосование стартовало в 8 часов утра, то голосование на выборах президента за границей началось еще глубокой ночью по киевскому времени. Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать граждане Украины в Австралии – в столице, Канбере, участок открылся в 23:00 30 марта (по Киеву).

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