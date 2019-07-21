Выборы в Раду: ЦИК обновила данные по явке в Киеве и области

В столице явка избирателей составила 34,50%

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Центральная избирательная комиссия обнародовала обновленные данные по явке избирателей на внеочередных парламентских выборах. Данные приводятся по состоянию на 16:00.

В частности, в Киеве согласно полученным данным из 12 округов (в столице всего 13 округов), явка избирателей составила на 16:00 34,50%.

В Киевской области пока что обработаны данные из семи округом, в то время как всего их по региону девять. В частности, активность избирателей в области составила на 16:00 37,29%.

При этом, как сообщалось ранее, на досрочных выборах в Верховную Раду в Украине проголосовали уже 35,77% избирателей. Таковы данные на 16:00.

Новости "Сегодня" ранее подробно писали о нарушениях, которые зафиксировали правоохранители и наблюдатели в Киеве и области. В частности, в Белой Церкви местный житель вынес бюллетень с избирательного участка, а в столице полицейские составили админпротокол на председателя УИК, который находился на рабочем месте в состоянии опьянения.

Напомним, на выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах поборются 3220 кандидатов: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы.

Также с 20:00 смотрите на нашем сайте онлайн экзит-полов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Выборы в Раду: ЦИК обновила данные по явке в Киеве и области". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"