Сделать стартовой
26,03
29,2
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Другие новости

Выборы в Раду: ЦИК обновила данные по явке в Киеве и области

21 июля, 17:42

В столице явка избирателей составила 34,50%

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Центральная избирательная комиссия обнародовала обновленные данные по явке избирателей на внеочередных парламентских выборах. Данные приводятся по состоянию на 16:00.

В частности, в Киеве согласно полученным данным из 12 округов (в столице всего 13 округов), явка избирателей составила на 16:00 34,50%.

Читайте также

В Киевской области пока что обработаны данные из семи округом, в то время как всего их по региону девять. В частности, активность избирателей в области составила на 16:00 37,29%.

При этом, как сообщалось ранее, на досрочных выборах в Верховную Раду в Украине проголосовали уже 35,77% избирателей. Таковы данные на 16:00.

Новости "Сегодня" ранее подробно писали о нарушениях, которые зафиксировали правоохранители и наблюдатели в Киеве и области. В частности, в Белой Церкви местный житель вынес бюллетень с избирательного участка, а в столице полицейские составили админпротокол на председателя УИК, который находился на рабочем месте в состоянии опьянения

Напомним, на выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах поборются 3220 кандидатов: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы.


Также с 20:00 смотрите на нашем сайте онлайн экзит-полов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, выборы, голосование

Вы сейчас просматриваете новость " Выборы в Раду: ЦИК обновила данные по явке в Киеве и области". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выборы Рады: где смотреть итоговые экзит-полы

Сегодня, 17:27

Сайт "Сегодня" следит за ходом и результатами парламентских выборов

На одном из избирательных участков в Киеве образовались очереди

Сегодня, 17:17

Члены комиссии решили "оптимизировать" работу, не подписывая сразу контрольные талоны

На Донбассе нетрезвый мужчина пытался вынести бюллетень с участка

Сегодня, 17:14

Причины своего поступка задержанный так и не смог объяснить

"Я немножко шизик": появилось видео с участка в Киеве, где пьяный мужчина порвал бюллетень

Сегодня, 16:52

Порванный бюллетень все же оказался в урне

6 привычек, которые программируют на бедность

Известно, что замедляет развитие умственных способностей

10 принципов омолаживающего макияжа

7 комнатных растений с мощной любовной энергетикой

Эксперт шокирован прибылью госкомпании «Укрэнерго»

К Земле несется опасный астероид

"Марвел": в каком порядке смотреть все фильмы

В Израиле собак учат диагностировать рак

​Неправильное питание отвечает за 1 из 5 смертей в мире

Huawei могут отключить от Android

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Выгодные кредиты онлайн. Лучшие условия

Для детей, пенсионеров и многих других: в Украине появится новая социальная служба

Сегодня, 07:51

Ее главная задача – проверять законность получения соцвыплат украинцами и "вычислять" мошенников

Не прячьте зонты: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:24

В понедельник, 22 июля осадки накроют западные, центральные и северные области

Лишить Украину дохода: эксперт о том, сколько освоят друзья Путина на "Северном потоке-2"

Вчера, 07:16

Европа не повторяет путь США в сланцевой добыче газа из-за геологических и юридических особенностей

Почем отдых в Украине: цены и самые популярные направления в 2019 году

19 июля, 07:00

Экономнеделя на двоих на наших курортах стартует от 2,5 тысячи грн, а люкс — от 22 тысяч

В Одессе трагически скончался известный ведущий: подробности

Кто получит повышенные пенсии и когда следующий рост выплат

Повышение пенсий за большой стаж: нужны дополнительные 640 млн
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь