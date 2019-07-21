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Выборы в Раду: как работают избирательные участки в Киеве и области

21 июля, 10:23

В столице все избирательные участки открылись вовремя, а в области – два открылись с опозданием

Избирательные участки
Избирательные участки. Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Киеве участковые избирательные комиссии на выборах в Верховную Раду открылись вовремя и работают в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"По состоянию на 8:00 в Киеве заработали все избирательные участки. Сейчас голосование проходит в штатном режиме, граждане продолжают волеизъявления на внеочередных выборах народных депутатов Украины. Также напомню, что 36 тысяч граждан сменили место голосования, обнаружив желание реализовать свое конституционное право на этих выборах именно в столице", – говорится в сообщении. 

Участки будут работать до 20:00.

В Киевской области, по данным пресс-службы ГУ Нацполиции в регионе, избирательные участки для голосования открылись в 8 утра, кроме двух участков в городе Бровары и Кагарлыке. Там с опозданием в 10 минут начали работу участковые избирательные комиссии из-за небольших технических вопросов.

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На территории региона работает девять окружных и 1423 участковых избирательных комиссий, где публичную безопасность и порядок обеспечивает минимум двое полицейских. Помогают им в этом бойцы Нацгвардии и представители общественных формирований.

Напомним, на выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах поборются 3220 кандидатов: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы.

Также читайте, что нельзя делать во время голосования.


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Тег Киев, выборы, голосование

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