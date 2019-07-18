Выборы в Раду: сколько человек изменили место голосования в столице

В КГГА сообщили, что разрабатывают механизм изменения места голосования проходило для людей комфортно

Фото: REUTERS/Kacper Pempel.

В Киеве 36 тысяч граждан сменили место голосования для того, чтобы принять участие во внеочередных выборах народных депутатов Украины. Об этом сообщил руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный.

"Сейчас мы разрабатываем ряд законодательных изменений для того, чтобы изменение места голосования проходило для людей комфортно. Каким я вижу для этого путь: чтобы была возможность сделать это онлайн. То есть человек, используя электронную цифровую подпись, имел возможность в любое время у себя дома изменить место голосования. Я уверен, что именно Киев будет локомотивом в этом направлении", - цитирует Загуменного пресс-служба КГГА.

По его словам, все участковые избирательные комиссии столицы готовы к проведению внеочередных выборов в парламент.

Ранее сообщалось, что в Василькове полиция открыла очередное уголовное производство по факту подкупа избирателей.

Отметим, что почти 1700 нарушений зафиксировала полиция в ходе предвыборной кампании. Основные из них: косвенный подкуп избирателей и незаконная агитация.

Напомним, внеочередные выборы в парламент состоятся 21 июля 2019 года. Всего в избирательном бюллетене будет 22 политические силы.

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