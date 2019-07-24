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Выборы в Раду: в Киевской области голоса избирателей подсчитывали в кафе

24 июля, 09:30

Полиция открыла уголовное производство по фальсификации избирательных документов

Фото: AFP

В Киевской области расследуют уголовное производство по фальсификации избирательных документов в Обухове, где подсчет голосов избирателей внеочередных парламентских выборов проходил в кафе. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

"Сообщение на 102 поступило от представителя гражданской сети "Опора". Установлено, что около 18 часов председатель одной из участковых избирательных комиссий вместе с секретарем составляли протоколы участковой избирательной комиссии о подсчете голосов избирателей по многомандатному избирательному округу не на заседании избирательной комиссии, где предусмотрено действующим законодательством, а в помещении кафе доме культуры города Обухов", – говорится в сообщении.

Полиция на месте изъяла у работников избирательной комиссии в качестве вещественных доказательств протоколы подсчета голосов.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 158 УК, ведется следствие. Статья предусматривает заключение от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

Ранее полиция вызвала на допрос двух бывших членов окружной избирательной комиссии №94 в Киевской области рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 157 (Воспрепятствование осуществлению избирательного права) УК.

Напомним, что на минувших выборах на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах боролись 3220 кандидатов: 1404 представляли 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы.

Большая часть парламента, избранного на выборах-2019, уже известна. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов".


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Тег выборы, киевская область, подсчет голосов

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