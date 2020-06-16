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Выбросил окурок и поплатился: в Киеве патрульный жестко наказал автохама (видео)

16 июня, 18:43

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

Наказание оказалось для водителя полной неожиданностью

В Киеве водитель, выбросивший окурок из окна машины, внезапно был наказан патрульным. Видео инцидента появилось в паблике "Киев оперативный" в Facebook.

Так, инспектор вернул нарушителю его мусор, но несколько необычно – забросив обратно в машину. В ответ автомобилист вступил в спор со стражем порядка.

"Хорошо, я выбросил бычок. Можно мне сказать "иди и подними", зачем мне в машину... А если пожар был бы, то что?" – говорил он.

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Ответ патрульного также оказался неожиданным: "Так и было бы. Сгорел бы, что делать".

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В итоге водитель записал видеообращение к руководству МВД – министру Арсену Авакову и его заместителю Антону Геращенко, в котором скорбным голосом просит научить подчиненных правилам этикета, а не "хамить, оскорблять и окурки в авто бросать".

Ранее водитель столичной полиции спас маленького черного котенка от гибели и забрал к себе домой, предварительно вылечив в ветлечебнице.

А в конце мая в Киеве патрульные полицейские спасли ежика, который пытался перебежать восемь полос дороги. Ночью инспекторы заметили маленького четвероногого "пешехода", который остановился посреди дороги. Смелый ежик пытался преодолеть восемь полос движения, но, пройдя половину своего пути, остановился отдохнуть. Ежика перенесли в безопасное место с проезжей части.

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Киев бычок окурок патрульная полиция автохамы

Источник: Сегодня

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