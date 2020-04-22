Выплаты к годовщине чернобыльской катастрофы: кому дадут от 300 до 600 гривен (список)

В Киеве по случаю 34-й годовщины Чернобыльской катастрофы в 2020 году отдельные категории малообеспеченных киевлян получат материальную помощь, сообщает КГГА.

"Единовременную адресную социальную материальную помощь получат 53 089 человек, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. В условиях ограничительных мер эти выплаты должны помочь людям, которые сейчас оказались в сложных жизненных обстоятельствах", – отметила Марина Хонда.

Согласно распоряжению, материальная помощь в размере 600 грн будет выплачена:

детям с инвалидностью, которая связана с Чернобыльской катастрофой;

детям-сиротам, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы, которые потеряли обоих родителей;

лицам с инвалидностью I группы, инвалидность которых связана с Чернобыльской катастрофой, относящимся к категории 1 пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

В размере 500 грн:

детям-сиротам, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы, которые потеряли одного из родителей.

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В размере 400 грн:

лицам, которые относятся к категории 1 пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;

жене (мужу) умерших граждан из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

В размере 300 грн:

лицам, которые относятся к категории 2 пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Выплатят единовременную адресную социальную материальную помощь на текущие счета в банках для выплаты пенсий и на счета, открытые в банке, который является участником проекта "Карточка киевлянина". Также льготники, которые получают выплаты через "Укрпочту", смогут получить помощь в отделениях учреждения или выплаты будут доставлены вместе с пенсией.

Одноразовая адресная социальная материальная помощь, которая не была своевременно выплачена гражданину по независимым от него причинам, в случае смерти этих граждан выплачивается членам семьи умершего.

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Лицам, которые одновременно относятся к нескольким категориям, предоставляется одна помощь в большем размере.

Как сообщалось, вслед за выплатами детям-чернобыльцам с начала 2020 года в Украине выросли пенсии участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, других ядерных аварий и испытаний, а также учений с применением ядерного оружия.

Кроме того, в Украине рассматривались идеи изменить не только размер прожиточного минимума, методологию его расчета, а также продлить детский возраст до 20 лет и ввести понятие прожиточного минимума для семьи.

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