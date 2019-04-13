Выравнивание экологической ситуации: под Киевом высадили 10 тысяч молоденьких сосенок

Сеянцы были высажены взамен сгоревшего в Конча-Заспе леса

Десять тысяч сосен высадили в Конча-Заспе под Киевом. Так восстанавливали часть леса, уничтоженную в прошлом году пожаром. Почему именно были истреблены деревья, и насколько трудно теперь возродить зеленую зону – рассказывает корреспондент "Сегодня" Елена Омельченко.

Сегодня был засажен гектар выгоревшей прогалины. В лесничестве говорят – два года назад, в жарком сентябре, здесь был пожар. Подозревают грибников – они могли бросить окурок, от которого все и выгорело. Восстанавливать потерянное, кроме лесников, пришли экологи и волонтеры.

После короткого инструктажа и фото на память были высажены 10 тысяч саженцев сосны обыкновенной.

"Загоняем меч сантиметров на 25-30. Осторожно, чтобы по ноге друг другу не попали. Это очень кстати, да. Потому что пальцы могут остаться в стороне", – шутит один из инструктирующих.

Корни сеянцев обработаны стимуляторами роста – чтобы лучше приживались.

Участница акции Оксана Невдаха пришла сажать сеянцы с мужем и собакой Милкой.

"Она очень любит лес. Поэтому она сегодня с нами. Чтобы создать новый лес", – говорит Оксана.

Кроме сеянцев – еще нужно пристроить скворечники и жилье для летучих мышей.

"Возможно, это будет, скажем так, для семьи. Или для тех, которые, возможно, симпатизируют друг другу", – говорит главный лесничий лесопаркового хозяйства "Конча-Заспа" Виктор Безик.

Устанавливают и стенды-предупреждение. Работают с таким азартом, что инвентарь не выдерживает.

"Так получилось. Рабочие потери. Я не специально. Давайте следующую", – весело говорит парень, сломавший лопату.

Кто закончил с работой – может сфотографироваться в фотозоне.

"Я так его хотела погладить. А он – как живой. Он даже немножко головой машет нам. Великолепная экспозиция. Можно и доброе дело сделать, и немножко развлечься", – говорит участница акции Виктория Кшишневская, стоящая у стенда-лося.

Из высаженного сегодня спустя 15 лет уже вырастет полноценный лес, говорят лесники.

"Чтобы экологическую ситуацию выравнивать. Потому что она довольно сложная в нашем городе", – говорит один из лесников.

Ранее "Сегодня" сообщали, что в Винницкой области экологи высадили 6000 деревьев.

Ав Киеве бесплатно раздавали саженцы популярных видов деревьев. Акцию устроили активисты Центра альтернативного озеленения столицы. В одни руки выдавали не более 20 саженцев. Кто брал деревья для школы или садика, тот мог получить вдвое больше.

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