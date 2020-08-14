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Высадили более 300 тысяч растений: в центре Киева откроют цветочный "Мульт-ленд"

14 августа, 05:38

Наталья Руда Наталья Руда

Некоторые скульптуры на Певческом поле будут достигать более пяти метров в высоту

На Певческом поле в пятницу, 14 июля, откроют цветочную выставку "Мульт-ленд" с известными мультипликационными героями. Мероприятие продлится до 13 сентября.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

На выставке будет 10 экспозиций, на которых можно будет увидеть персонажей известных мультиков: Angry Birds, Белоснежка и 7 гномов, Аладдин, Жасмин и Джин, Микки Маус, герои подводной истории "В поисках Немо", Рапунцель, Шрек и другие.

Для создания выставки коммунальщики высадили более 300 тысяч цветов. Чтобы создать объемные 3D-фигуры, использовали металлические конструкции, дерево и виноградную лозу. Некоторые скульптуры будут достигать более пяти метров в высоту.

Кроме того, центральную аллею, ведущую к "Мульт-ленду", украсят 50 тыс. цветов.

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На территории выставки будут работать фотозоны, мастер-классы, игровые зоны для детей.

Отметим, что в апреле на Певческом поле должна была открыться традиционная выставка тюльпанов, однако в этом году из-за карантина ее отменили. Впрочем, все желающие могли наблюдать за цветущими клумбами онлайн в Сети. Кроме того, в июне на Певческом поле показали "цветочное сафари".

Также смотрите в сюжете о трендах оформления фасадов домов, которые все более популярны среди украинцев.

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Киев выставка цветы

Источник: Сегодня

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