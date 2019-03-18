Вышинского этапировали в Лукьяновское СИЗО
По словам адвоката Вышинского, его разметили в камере без электричества
Подозреваемый в госизмене главный редактор "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский этапирован в Лукьяновское СИЗО в Киеве, сообщил его адвокат Андрей Доманский.
Об этом, как пишет ТАСС, сообщил адвокат Вышинского Андрей Доманский. По его словам, главреда "РИА Новости-Украина" Вышинского доставили в Киев еще 14 марта и разместили в камере без электричества и без матраца, однако он не намерен жаловаться на условия.
Доманский уточнил, что по этому вопросу будет обращаться к уполномоченной ВР Людмиле Денисовой. Он уточнил, что с Вышинским в камере содержатся еще пять человек, а ему пока не дают видеться с родственниками.
"С 26 марта мы сможем обращаться в Подольский районный суд Киева за разрешением на посещение", – пояснил адвокат.
Напомним, 15 мая прошлого года Служба безопасности Украины сообщила, что ее сотрудники совместно с прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации, и проводят следственные действия в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве.
Позже ему было объявлено о подозрении в государственной измене, а 16 мая его этапировали в Херсон.
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