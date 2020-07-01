Взрыв на Позняках: как выглядят квартиры, которые выдают пострадавшим (фото)

Кроме жилья от президента, пострадавшим обещают материальную помощь от города

Жители дома по ул. Саломеи Крушельницкой, 1/5, чьи квартиры разрушил взрыв газа, впервые посетили новые квартиры в ЖК "Кришталеві Джерела", которые были переданы людям по инициативе президента Владимира Зеленского. Об этом сообщила народный депутат Леся Забуранная.

"Мы четко осознаем, что эта трагедия останется навсегда и, к сожалению, не вернет погибших. Но увидеть улыбку на лице пострадавших людей сегодня – это уже надежда на то, что жизнь продолжается и люди со временем психологически восстановятся. Все квартиры – просторные, светлые, с удобной планировкой", – рассказала депутат, показав фото из новых квартир.

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Тем временем мэр столицы Виталий Кличко отметил, что материальную помощь на восстановление документов получили уже 115 пострадавших жильцов дома на Позняках.

"Город как может помогает пострадавшим в результате этой трагедии. На прошлой неделе мы приняли решение предоставить, вместе с фондом "Майбутній Київ", дополнительную материальную помощь наличными. Эти деньги нужны людям, прежде всего, на восстановление документов. Помощь уже получили 115 человек, которые жили в доме", – заявил мэр Киева в ходе онлайн-брифинга.

Он пояснил, что срочное восстановление документов необходимо жителям, в том числе и для получения материальной компенсации, которую предоставляет город. Мэр Киева напомнил, что все пострадавшие семьи получат от 50 до 100 тысяч гривен. Пакет документов на эту компенсацию уже подали 20 семей. И получат средства сегодня-завтра.

"Также Киев окажет помощь для ремонта в квартирах, получат пострадавшие жители. Я вчера вечером встречался с людьми, которые живут сейчас в интернате на Харьковском шоссе или у родственников. Общался с ними", – добавил Виталий Кличко.

Он также показал видео своей встречи с пострадавшими жителями.

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Напомним, взрыв в жилой многоэтажке на столичных Позняках случился утром 21 июня. Вследствие взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей. В результате ЧП погибли пять человек – две женщины и трое мужчин.

Основной версией трагедии в доме на улице Саломеи Крушельницкой, 1/5 полиция называет взрыв газовоздушной смеси. Для решения жилищной проблемы жильцов аварийного дома, как писали новости "Сегодня", власти столицы готовы выделить 30 миллионов гривен.

Сейчас правоохранители продолжают расследование обстоятельств взрыва в жилой многоэтажке на столичных Позняках. Копы уже провели обыски в АО "Киевгаз" и у слесаря, который менял газовые счетчики в здании.

Также стало известно, какую компенсацию заплатят пострадавшим на Позняках.

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Все подробности в спецтеме Взрыв в многоэтажке в Киеве

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