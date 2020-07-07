Взрыв на Позняках: какую мебель и технику купят пострадавшим киевлянам

Киевсовет на пленарном заседании выделил на ремонт и другие нужды 20 миллионов гривен

Киевский городской совет на пленарном заседании 7 июля выделил средства для выплаты единовременной адресной матпомощи пострадавшим в результате взрыва в жилой многоэтажки на улице Крушельницкой.

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Как сообщается на сайте Киевсовета, выделено 20 миллионов гривен, которые предусмотрены для ремонта, а также покупки мебели и бытовой техники.

Так, для проведения ремонтных работ предусмотрены средства в расчете 2925 грн за квадратный метр. Чтобы приобрести минимально необходимую мебель для двухкомнатной квартиры, городской совет заложил сумму в 124 тысячи гривен. Для трехкомнатной квартиры необходимо немного больше 140 тысяч гривен.

В Киевсовете уточнили, что комплектация квартир предусматривает такой перечень бытовой техники и мебели: холодильник, телевизор, водонагреватель, стиральная машина, кухонный комплект мебели, детский комплект мебели, стол и 4 стула, диван раздвижной, шкаф, кровать двуспальная и матрас, тумба прикроватная, тумба под телевизор, умывальник с тумбой, шкаф для обуви, вешалка напольная.

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Кроме того, сообщается, что материальную помощь от города – от 50 до 100 тыс. гривен – получили уже 30 пострадавших. И в ближайшие дни выплаты получат все. Кроме того, фонд "Будущий Киев" предоставил по 2,5 тысячи гривен пострадавшим жителям на восстановление документов.

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Напомним, что взрыв в жилой многоэтажке на столичных Позняках произошел утром 21 июня. В результате взрыва погибли пять человек. Для решения жилищной проблемы жильцов аварийного дома, как писали новости "Сегодня", власти столицы готовы были выделить 30 миллионов гривен.

Все подробности в спецтеме Взрыв в многоэтажке в Киеве

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