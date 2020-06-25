Українська
$ 26,65
30,07
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Взрыв на Позняках: Кличко пообещал сделать пострадавшим новые документы и ремонт

25 июня, 21:21

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

Город выделит жителям разрушенного подъезда от 50 до 100 тысяч помощи

Власти Киева работают над оперативным восстановлением документов пострадавших жителей дома на Позняках, где в минувшее воскресенье произошел взрыв. После их получения люди смогут получить денежные компенсации, которые уже выделила столичная власть.

Реклама

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время встречи с пострадавшими семьями на столичных Позняках, сообщает пресс-служба КГГА.

"Мы имеем сейчас задачу – оперативно оформить людям документы, в частности, паспорта. Для того чтобы люди смогли как можно быстрее получить материальную компенсацию. Эти средства город уже выделил – от 50 до 100 тысяч гривен на семью. Мы готовы эти средства выдать хоть сегодня, но для этого необходимы документы", – сказал Виталий Кличко.

По новому жилью, сертификаты на которое выдает пострадавшим жителям президент Украины, Виталий Кличко отметил, что в случае необходимости проведения там ремонта, городская власть возьмет на себя решение этого вопроса.

В тренде
Взрыв в киевской многоэтажке: все подробности ЧП на Позняках

"Если ремонта в этих квартирах нет, мы его сделаем за средства города", – сказал Виталий Кличко.

Реклама

Напомним, взрыв в жилой многоэтажке на столичных Позняках случился утром 21 июня. Вследствие взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей. В результате ЧП погибли пять человек – две женщины и трое мужчин. Основной версией трагедии в доме на улице Саломеи Крушельницкой, 1/5 полиция называет взрыв газовоздушной смеси. Для решения жилищной проблемы жильцов аварийного дома, как писали новости "Сегодня", власти столицы готовы выделить 30 миллионов гривен. Также стало известно, какую компенсацию заплатят пострадавшим на Позняках.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев взрыв мэр Киева КГГА Виталий Кличко

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Жара спасает Киев от коронавируса: новые данные от экспертов
Жара спасает Киев от коронавируса: новые данные от экспертовДругие новости
Взрыв на Позняках: что известно о состоянии девушки, потерявшей всю семью
Взрыв на Позняках: что известно о состоянии девушки, потерявшей всю семьюПроисшествия
Выбросил окурок и поплатился: в Киеве патрульный жестко наказал автохама (видео)
Выбросил окурок и поплатился: в Киеве патрульный жестко наказал автохама (видео)Другие новости
Взрыв в доме на Позняках: девушка, которая чудом спаслась, рассказала о туалетной бумаге в газовых трубах
Взрыв в доме на Позняках: девушка, которая чудом спаслась, рассказала о туалетной бумаге в газовых трубахДругие новости
Скандал из-за Подольского моста: Кличко ответил на протесты жителей Русановских садов
Скандал из-за Подольского моста: Кличко ответил на протесты жителей Русановских садовВласть
В центр Киева стянули силовиков: в полиции назвали причину
В центр Киева стянули силовиков: в полиции назвали причинуДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять