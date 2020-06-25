Взрыв на Позняках: Кличко пообещал сделать пострадавшим новые документы и ремонт

Город выделит жителям разрушенного подъезда от 50 до 100 тысяч помощи

Власти Киева работают над оперативным восстановлением документов пострадавших жителей дома на Позняках, где в минувшее воскресенье произошел взрыв. После их получения люди смогут получить денежные компенсации, которые уже выделила столичная власть.

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Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время встречи с пострадавшими семьями на столичных Позняках, сообщает пресс-служба КГГА.

"Мы имеем сейчас задачу – оперативно оформить людям документы, в частности, паспорта. Для того чтобы люди смогли как можно быстрее получить материальную компенсацию. Эти средства город уже выделил – от 50 до 100 тысяч гривен на семью. Мы готовы эти средства выдать хоть сегодня, но для этого необходимы документы", – сказал Виталий Кличко.

По новому жилью, сертификаты на которое выдает пострадавшим жителям президент Украины, Виталий Кличко отметил, что в случае необходимости проведения там ремонта, городская власть возьмет на себя решение этого вопроса.

В тренде Взрыв в киевской многоэтажке: все подробности ЧП на Позняках

"Если ремонта в этих квартирах нет, мы его сделаем за средства города", – сказал Виталий Кличко.

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Напомним, взрыв в жилой многоэтажке на столичных Позняках случился утром 21 июня. Вследствие взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей. В результате ЧП погибли пять человек – две женщины и трое мужчин. Основной версией трагедии в доме на улице Саломеи Крушельницкой, 1/5 полиция называет взрыв газовоздушной смеси. Для решения жилищной проблемы жильцов аварийного дома, как писали новости "Сегодня", власти столицы готовы выделить 30 миллионов гривен. Также стало известно, какую компенсацию заплатят пострадавшим на Позняках.

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