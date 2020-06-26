Взрыв на Позняках: жители уцелевшей части дома нашли трещины в недавно установленных газовых шлангах

Жители уцелевшей частидесятиэтажки в Киеве на улице Саломеи Крушельницкой, в которой произошел взрыв газа, предполагают, что им установили некачественные газовые шланги.

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Корреспондент сайта "Сегодня" побывал у них в квартирах. Жилец одной из квартир Александр Р. рассказал нам, что незадолго до взрыва газовщики установили ему шланг, в котором есть трещины.

"Согласно акту, у нас сняли счетчик на поверку, а вместо него поставил шланг то ли из мусорника, то ли непонятно откуда. Мы неспокойно спим, потому что имеем такую проблему, и не мы одни", – говорит Александр.

Александр требует, чтобы была обеспечена безопасность дома с сотнями жильцов.

Житель другой квартиры этого же дома, Игорь С., показал нам фото шланга, который, по его словам, был установлен в квартире 11 июня. На фото видно трещины.

"11 июня "Киевгаз" нас предупредил уведомлением, что придут снимать счетчик на поверку. Приехали 11 числа. Вместо счетчика поставили резиновую трубу черного цвета. Скорее всего, шланг был предназначен для воды и не отвечает никаким требованиям. Я поверил им, как и все люди. Они нам поставили этот шланг. Но когда у нас в доме произошла трагедия, я обратил внимание на этот шланг. Он был треснутым, с несколькими трещинами. Это ужас и беспредел. Нам принесли не шланг, а бомбу. И будут и дальше приносить, если руководство не сделает необходимых выводов. Требую поставить либо счетчик, либо жесткую трубу, – говорит Игорь. – Предоставляю вам фото этого шланга".

Фото предоставлено жильцом дома Игорем С.

Фото предоставлено Игорем С.

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Сейчас проблемный шланг демонтирован, газовый кран в квартире у Игоря перекрыт, газа, как и во многих квартирах этого дома, нет.

Мы отправили информационный запрос в "Киевгаз" с просьбой прокомментировать ситуацию с треснутыми шлангами на газовых трубах. Спикер компании Елена Мичурина ответила, что запрос взят в работу. Ранее на обвинения от интернет-пользователей в соцсети в компании ответили: "Мы бы воздержались от преждевременных выводов и обвинений, лучше дождаться официального заявления с выводами расследования".

Официальная страница "Киевгаза" в соцсети

Напомним, утром 21 июня в доме на улице Соломии Крушельницкой произошел мощный взрыв. В результате обрушились перекрытия между 4,5,6 и 7 этажами. Погибли 5 человек.

Все подробности в спецтеме Взрыв в многоэтажке в Киеве

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